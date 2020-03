Angst is een slechte raadgever: ophef over ‘chemische douche’ voor groep arbeidsmigranten in India ADN

31 maart 2020

11u32

Bron: BBC, Times of India 0 Een video uit India die toont hoe enkele arbeidsmigranten overspoten worden met een chemische oplossing, zorgt voor consternatie. Op de beelden is te zien hoe mensen in een groepje op de grond zitten en door overheidsmedewerkers in beschermingspakken worden ‘ontsmet’. Er is een onderzoek ingesteld naar het incident.



Volgens de BBC zou het gaan om een groep arbeidsmigranten en enkele van hun familieleden die terugkeerden naar de stad Bareilly, in de noordelijke staat Uttar Pradesh.

Wanhopig

Ze maken deel uit van een veel grotere groep van in totaal miljoenen berooide werkers die wanhopig terug naar hun eigen dorpen en steden terugkeren tijdens de nationale lockdown in India. Ze willen weer naar huis, nadat ze hun job zijn verloren en zonder geld en eten zitten. Sommigen slagen erin op overheidsbussen te geraken, anderen wandelen dagen aan een stuk. Gevreesd wordt dat de terugkeerders het virus met hun vaak ellenlange trektochten doorheen het land verder zullen verspreiden. En dat leidt dus ook tot ongelofelijke taferelen.

Chemische douche

De onthutsende beelden van de ‘chemische douche’ die deze mensen zondag kregen bij aankomst in Bareilly werden gedeeld door een journalist van de Times of India en zijn al meer dan een miljoen keer bekeken.

“Wie probeer je net te doden, corona of mensen?”, schreef hij bij de video. In de achtergrond is onder meer te horen hoe de gezondheidsmedewerkers met een megafoon instructies roepen. “Sluit je ogen en monden”, klinkt het. “Sluit ook de ogen van de kinderen.”

Het zou gaan om natriumhypochloriet, een agressief - wel verdund - bleekmiddel. De autoriteiten hebben intussen toegegeven dat het goedje “ongeschikt is voor gebruik op mensen”, schrijft de Times of India. De plaatselijke districtsmagistraat heeft ook laten weten dat de zaak wordt onderzocht en dat mensen die slecht reageren op het bleekmiddel behandeld zullen worden.

Het team van overheidsmedewerkers van Bareilly werd gevraagd om bussen te ontsmetten, maar in hun enthousiasme hebben ze ook de werkers bespoten Lav Agarwal, staatssecretaris van het ministerie van Volksgezondheid

“Het team van overheidsmedewerkers van Bareilly werd gevraagd om bussen te ontsmetten, maar in hun enthousiasme hebben ze ook de werkers bespoten”, reageert Lav Agarwal, staatssecretaris van het ministerie van Volksgezondheid. Daarbij zouden ze “uit angst” hebben gehandeld, er is geen enkel protocol uitgeschreven over het ontsmetten van mensen.

Slechte medische infrastructuur

In heel India - een land met 1,3 miljard inwoners – hebben tot dusver 1.251 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus, meer dan 100 mensen zijn eraan bezweken. Waarschijnlijk liggen deze aantallen in werkelijkheid hoger, omdat niet iedereen getest wordt.

De angst heerst dat het virus vanwege de slechte medische infrastructuur in het land snel om zich heen kan grijpen. Projecties voorspellen dat meer dan 100.000 mensen besmet zouden kunnen zijn tegen midden-mei, wat het zwakke gezondheidssysteem van het land zwaar zou overweldigen.

Nu al, nog voor de verwachte piek in COVID-19-gevallen, moeten sommige dokters zich met regenjassen en motorhelmen behelpen tijdens hun strijd tegen het virus, omdat er een groot tekort aan beschermingsmateriaal is. Er worden extra materialen vanuit China en Zuid-Korea geïmporteerd, maar de vrees is dat dat niet genoeg is.

De medische sector in India staat al jaren onder druk door te weinig geld. Een hoge ambtenaar van de overheid ziet de situatie somber in: “We kunnen alleen maar bidden, want op onze gezondheidszorg hoeven we niet te vertrouwen.”