Angst en beven: extreme turbulentie veroorzaakt chaos in cabine en dwingt piloot tot noodlanding Karen Van Eyken

14 februari 2019

12u13

Bron: Washington Post, CNN, Daily Mail 0 Passagiers op een vlucht van Delta Air Lines met bestemming Seattle in de Amerikaanse staat Washington werden stevig door elkaar geschud. Extreme turbulentie veroorzaakte chaos in de cabine: items vlogen in het rond en vijf inzittenden raakten gewond. De piloot moest een noodlanding maken op de luchthaven van Reno-Tahoe (Nevada).

Het vliegtuig met zestig mensen aan boord was gisteren in de namiddag opgestegen op de luchthaven van Santa Ana (Zuid-Californië). Tijdens de vlucht kreeg het toestel af te rekenen met hevige turbulentie. Bagage viel uit de bagagecompartimenten, maaltijdkarretjes gingen tegen de vlakte en passagiers raakten gewond.

De piloot besliste daarop om een noodlanding te maken in Reno (Californië). Daar kon het vliegtuig veilig landen en werd de schade opgemeten. Vijf mensen bleken verwondingen te hebben opgelopen. Drie passagiers, waaronder een crewlid, hadden verzorging nodig in het ziekenhuis.

“Sommigen mensen verkeerden achteraf wel in shock, dat is begrijpelijk”, verklaarde Brian Kulpin, een woordvoerder van de luchthaven in Reno-Tahoe.

De passagiers werden na de landing naar een zaal in de luchthaven gebracht waar ze even konden bekomen van hun beproeving. De vliegtuigcrew van Delta Airlines zorgde voor eten en drinken. Zes uur later konden ze hun reis naar Seattle verderzetten.

Neusduik

Passagier Joe Hustice schreef op Twitter dat “de turbulentie inderdaad erg extreem was en dat het vliegtuig twee keer een neusduik had gemaakt, maar dat de crew perfect had gereageerd”. Hij plaatste een korte video online waarop te zien is hoe de vloer van het toestel bezaaid ligt met allerlei items.

De nationale weerdienst had gisteren gewaarschuwd voor een hevige winterstorm in de regio die zou kunnen leiden tot gevaarlijke vliegomstandigheden. Delta Airlines onderzoekt het incident.

Crazy turbulence and injuries, but the @delta crew handled it perfectly, even the emergency landing. pic.twitter.com/NoJWLp5GUv joe justice(@ JoeJustice0) link