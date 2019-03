Angelique werd verkracht door Gökmen Tanis: “Hij is knettergek, ik had politie gewaarschuwd” Victor Schildkamp en Raymond Boere

18 maart 2019

21u38

Bron: AD.nl 0 De 47-jarige Angelique Lensen is het slachtoffer in de verkrachtingszaak van Gökmen Tanis, de man die vanmorgen in een tram in Utrecht drie mensen doodschoot. Volgens haar “heeft zijn daad van vandaag niks met geloof te maken”. “Hij is gewoon knettergek, drugsgebruiker, noem maar op. Ik heb de politie al vaker gewaarschuwd. Hij is geen terrorist, maar een psychopaat.”

Angelique is vandaag bij de politie geweest. “Ik schrok me rot toen ik hoorde wat er gebeurd is. Ik heb meteen de politie gebeld. Ik was doodsbang, ik dacht: die komt mij opzoeken. Ik hoopte dat de politie mij zou helpen, maar wat gebeurde er: ze gingen mij ondervragen of ik wist waar ie was. Mij! Een slachtoffer. Ik vind het een schande.”

Thuis

Angelique kwam pas 's avonds weer thuis van de politie. Op het bureau heeft ze Tanis nog gezien, nadat hij was aangehouden. Ze zag vandaag ook een foto van een van de slachtoffers van de schietpartij. “Ik heb gehuild. Drie doden...”

Lensen kent Gökmen uit de buurt, de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Tot in 2017 gingen ze met elkaar om. Ze kenden elkaar al acht jaar. Van een liefdesrelatie wil Angelique niet spreken. Wel van seks en gezamenlijk cokegebruik.

Angelique was op de hoogte van Gökmens strafblad. Volgens haar schond hij op een gegeven moment voorwaarden voor z'n voorlopige vrijlating. Tanis werd opgepakt, maar 1 maart weer vrijgelaten. Ze zegt dat ze de politie ‘zo vaak’ heeft gewaarschuwd hoe gek Gökmen kan zijn. “Hadden ze maar naar mij geluisterd.”

De verkrachting heeft bij haar thuis plaatsgevonden. “Dat was op 11 juli 2017. Hij kwam om één uur 's nachts en ging zeven uur 's ochtends weg. Toen heeft ie me verkracht. Hij heeft me toen ook gebeten en geslagen. De nacht staat in mijn geheugen gegrift, één lange nachtmerrie, maar dan in het echt.” Tanis zou ook hebben gedreigd haar huis in de brand te steken.

Enkele weken geleden stond Tanis pro forma voor de rechter voor de verkrachting van Angelique. De zaak moest nog inhoudelijk worden behandeld. Dat moet komende zomer gaan gebeuren.

Ook andere bekenden van Gökmen omschrijven hem als een doorgesnoven gek, een drugsdrealer en een instabiel figuur van wie je een schietpartij als vanochtend had kunnen verwachten.