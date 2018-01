Angelina Jolie vraagt meer geld voor opvang Syrische vluchtelingen HA

28 januari 2018

19u07

Bron: ANP 1 Angelina Jolie, de speciale gezant van de vluchtelingenorganisatie UNHCR, heeft de wereldgemeenschap opgeroepen meer geld uit te trekken voor de opvang van Syrische vluchtelingen.

"De UNHCR heeft niet genoeg middelen om zelfs ook maar te voorzien in de basisbehoeften van de vele gezinnen", zei Jolie bij een bezoek aan een vluchtelingenkamp in Jordanië. In het kamp in Saatari leven 80.000 Syrische vluchtelingen.

De Amerikaanse actrice riep de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op snel een oplossing voor het al jaren durende conflict in Syrië te vinden. De vrede mag niet gefundeerd worden op straffeloosheid voor de misdaden tegen de burgerbevolking, zei Jolie.