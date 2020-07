Angela Merkel onder druk om uitleg te verschaffen over Wirecard-schandaal KVE

21 juli 2020

16u25

Bron: Belga 5 De Duitse bondskanselier Angela Merkel staat onder druk om uitleg te verschaffen waarom ze tijdens een bezoek aan China vorig jaar het betalingsdienstenbedrijf Wirecard ter sprake bracht. Duitse media melden dinsdag dat de diensten van Merkel voorafgaand aan het bezoek informatie kregen over bezorgdheden over het bedrijf.

Wirecard ging vorige maand op de fles toen bleek dat bijna 2 miljard euro uit de boeken verdwenen leek.

In augustus 2019 heeft het Duitse ministerie van Financiën allerlei informatie over Wirecard op vraag van de kanselarij doorgespeeld, zegt een woordvoerder van het ministerie aan magazine Der Spiegel. Het ministerie speelde info over aantijgingen tegen Wirecard door.

Vermoedens

Tijdens een bezoek aan China in september vorig jaar bracht Merkel Wirecard ter sprake, zei haar woordvoerster maandag. De geplande intrede van Wirecard op de Chinese markt werd besproken. Minister van Financiën Olaf Scholz werd reeds in februari 2019 op de hoogte gesteld van een onderzoek van de financiële regulator Bafin tegen Wirecard. Bafin onderzocht vermoedens van marktmanipulatie.

Het Wirecard-schandaal deed bij de Oosterburen vragen rijzen over wanneer de Duitse regering voor het eerst op de hoogte gesteld werd van de aantijgingen en of de reactie adequaat was. Scholz, minister van Economische Zaken Peter Altmaier en vertegenwoordigers van Bafin worden volgende week in het Duitse parlement gehoord over de kwestie.

“Topje van de ijsberg”

Die Linke, een radicaal-linkse oppositiepartij, oppert dinsdag dat ook Merkel tekst en uitleg moet verschaffen. "Het Wirecard-schandaal wordt groter en groter, we zien blijkbaar enkel het topje van de ijsberg", zegt partijleider Katja Kipping.