Angela Merkel nadat ze opnieuw begon te beven: “Ik ben in orde” KVDS

29 juni 2019

08u38

Bron: ANP 0 Buitenland De Duitse bondskanselier Angela Merkel (64) heeft na haar twee trilaanvallen van de afgelopen weken benadrukt dat het goed met haar gaat. "Ik ben ervan overtuigd dat de manier waarop deze reactie plotseling is gekomen, ze ook weer zal verdwijnen", zei Merkel vanmorgen in de marge van de G20-top in Osaka.

Op de vraag of ze kon vertellen wat er precies aan de hand was en of ze een arts heeft geraadpleegd, zei de bondskanselier dat ze niets speciaals te melden heeft. "Ik ben in orde.”

Japan

Donderdag, kort voor haar vertrek naar Japan, had Merkel haar tweede korte beving in korte tijd tijdens een openbaar optreden in Berlijn. Tijdens de benoeming van minister van Justitie Christine Lambrecht (SPD) door bondspresident Frank-Walter Steinmeier, beefde ze over haar hele lichaam.





Vorige week dinsdag gebeurde dat ook al bij de ontvangst van de nieuwe Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Volgens haar entourage kwam dat toen doordat ze last had van uitdroging door het warme weer. Donderdag gebeurde het echter in het koele presidentiële paleis in Duitsland.

Regeringsbronnen lieten gisteren al weten dat er fysiek niets aan de hand is met Merkel. Ze vertelden aan verscheidene Duitse media dat haar tweede aanval mogelijk vooral een psychologisch effect was van de eerste. De herinnering daaraan en een poging een nieuwe aanval te onderdrukken zou net het omgekeerde effect gehad hebben.

Bekijk hieronder de beelden van Merkel tijdens het bezoek van de Oekraïense president: