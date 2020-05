Angela Merkel: “Momenteel ontbreekt naar schatting 8 miljard euro voor ontwikkeling van coronavaccin” AW

02 mei 2020

12u54

Bron: Belga 14 De Duitse bondskanselier Angela Merkel roept op tot internationale samenwerking in het zoeken naar geneesmiddelen en vaccins voor het indammen van het coronavirus. “Momenteel ontbreekt naar schatting 8 miljard euro voor de ontwikkeling van een vaccin", zo zei Merkel in haar wekelijkse podcast.

Merkel blikt vooruit naar de internationale donorconferentie die op 4 mei op initiatief van de Europese Commissie georganiseerd wordt. Volgens Merkel zal Duitsland een "aanzienlijke financiële bijdrage" leveren. Een exact bedrag noemde Merkel niet.



"We weten dat de pandemie overal ernstige schade veroorzaakt, ook aan ons economische, sociale en maatschappelijke leven. We moeten dus snel en met grote concentratie werken om dit virus in te dammen en vervolgens te verslaan door een vaccin te ontwikkelen. Dit is een van de belangrijkste taken om miljoenen levens te redden", aldus Merkel.



Duitsland zal volgens Merkel "zijn verantwoordelijkheid nemen" en wil er ook voor zorgen dat "als er eenmaal een vaccin is ontwikkeld, dit alle mensen ten goede komt, evenals de medicijnen die nodig zijn".

