Angela Merkel geeft ministerpost aan grootste criticus binnen partij LVA

25 februari 2018

05u42

Bron: Belga 0 Angela Merkel, de partijleider van de CDU, wil Jens Spahn voordragen als minister van Volksgezondheid. Dat heeft het persagentschap DPA uit goede bron vernomen. Spahn - de huidige parlementaire staatssecretaris voor Financiën - geldt binnen de christelijke partij als een van de grootste critici van de huidige bondskanselier. Met de keuze probeert Merkel de rangen te sluiten in de aanloop naar het partijcongres maandag, dat zijn fiat moet geven over de namen die worden voorgedragen voor ministerposten.

Merkel maakt vandaag officieel de namen bekend van de CDU-ministers voor de komende regering. Volgens Bild am Sonntag mag naast Spahn - die komt uit de rechtervleugel van de partij en onder meer kritiek uitte op het migratiebeleid van de bondskanselier -, Merkels rechterhand Peter Altmaier op de portefeuille Economie rekenen. Nog volgens de krant blijft Ursula von der Leyen op post als Defensieminister, terwijl Julia Klöckner - leider van de CDU in Rijnland-Palts - zich over Landbouw mag ontfermen.

Maandag vindt een congres van de CDU plaats waarop de partijleden het regeringsakkoord met kartelpartner CSU en coalitiepartner SPD moeten goedkeuren en ook het licht op groen moeten zetten voor de voorgedragen namen. Daarnaast moeten ook nog CSU en SPD, dat onder meer de portefeuille Financiën krijgt, hun kandidaten voordragen, maar daar is nog geen datum voor vastgelegd.

Onzekerheid over SPD

Het is overigens nog niet zeker of de SPD wel mee in de regering zal kunnen stappen. De socialistische partij heeft een stemronde per post georganiseerd onder de partijleden over het bereikte regeringsakkoord. De resultaten daarvan worden op 4 maart verwacht. Indien de partij geen steun krijgt van haar achterban, volgen er mogelijk nieuwe verkiezingen of een minderheidsregering.