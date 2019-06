Angela Merkel doet afstand van haar kandidaat voor EU-topjob RL

29 juni 2019

02u21

Bron: Belga 0 De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft er uiteindelijk mee ingestemd om haar kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Commissie, Manfred Weber, niet te benoemen. Dat gebeurde volgens de Duitse krant Die Welt am Sonntag na overleg met de andere Europese leiders op de G20-top in het Japanse Osaka.

Merkel liet woensdag al verstaan dat ze als mogelijkheid van compromis bereid zou kunnen zijn haar land- en partijgenoot Weber te laten vallen opdat de Europese instellingen normaal zouden kunnen functioneren. Weber was de kandidaat van de christendemocratische Europese Volkspartij (EVP).

Volgens Die Welt hebben de regeringsleiders van de EU, onder leiding van de voorzitter van de Raad Donald Tusk, een overeenkomst bereikt over de keuze voor de voorzitter van de Europese Commissie. De krant beroept zich op niet-geïdentificeerde "geïnformeerde bronnen".

Overgebleven kandidaten

Zo blijven volgens de Duitse media nog Frans Timmermans, de kandidaat aangeduid door de sociaaldemocraten en de externe kandidaten die lid zijn van de EVP over. Die Welt am Sonntag noemt de Fransman en brexitonderhandelaar Michel Barnier, de Bulgaarse topvrouw van de Wereldbank Kristalina Georgieva en de Kroatische premier Andrej Plenkovic.



De benoemingen voor de topjobs bij de EU staan gepland voor zondag op een buitengewone top in Brussel.