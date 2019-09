Angela Merkel blijft populair: meerderheid van de Duitsers wil dat ze haar termijn uitzit tot 2021 AW

05 september 2019

19u52

Bron: Belga 0 Bijna drie kwart van de Duitsers wil dat bondskanselier Angela Merkel haar ambtstermijn uitdoet en aanblijft tot in 2021, zo blijkt uit een peiling door de openbare omroep ZDF, waarvan de resultaten vandaag bekendgemaakt zijn.

De kanselier is vooral populair bij leden van haar christendemocratische CDU, van wie 88 procent graag zou zien dat ze haar vierde ambtstermijn afmaakt, terwijl een verrassende 85 procent van de aanhangers van Die Grünen dat ook wil.



Volgens de peiling van ZDF is de steun voor Merkels brede coalitie met de sociaaldemocraten (SPD) gestegen: 62 procent vindt dat ze goed werk levert, tegen 50 procent in augustus.



Een andere peiling door concurrent ARD gaf een totaal andere resultaat. Daar is 67 procent ontevreden over de prestaties van de regeringscoalitie. Toch vindt 61 procent in deze peiling dat de coalitie haar termijn moet volbrengen.

De Politbarometer van ZDF legt de huidige steun voor CDU en haar zusterpartij CSU op 28 procent, gevolgd door de Groenen met 24 procent. De sociaaldemocraten van SPD komen op 15 procent uit, het extreemrechtse AfD op 13 procent, het uiterst linkse Die Linke op 7 procent en de liberale partij FDP op 6 procent.

Merkels opvolger aan het hoofd van CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, doet het niet al te best in de peiling van ZDF: 71 procent twijfelt aan haar bekwaamheid om de partij te leiden. In de peiling van ARD zegt 66 procent ontevreden te zijn over haar prestaties.

Meer over ZDF

CDU

SPD

ARD

politiek