Angela Merkel begint opnieuw hevig te trillen bij aanstelling nieuwe minister KVDS

27 juni 2019

10u01

Bron: BILD, REUTERS 10 De Duitse Bondskanselier Angela Merkel (64) heeft vanmorgen opnieuw een aanval gehad waarbij ze hevig begon te trillen. Tien dagen geleden gebeurde dat al eens bij een officiële ceremonie in Berlijn. Het was toen 30 graden en ze stond in de volle zon. Deze keer gebeurde het binnen.

Merkel was in Slot Bellevue, de officiële ambtswoning van de Duitse Bondspresident, voor de officiële aanstelling van Christine Lambrecht (SPD) als nieuwe justitieminister. Plots begon ze weer hevig te trillen. Zodra ze zich bewoog, ging het beter, volgens een fotograaf van persbureau DPA, die het zag gebeuren. Merkel kreeg een glas water aangeboden, maar dat weigerde ze. (lees hieronder verder)

Op de ceremonie in Berlijn tien dagen geleden verzekerde ze iedereen achteraf dat het goed ging met haar. Ze zei dat ze last had van uitdroging.





Uitdroging en oververhitting kunnen inderdaad aanleiding geven tot schokkende bewegingen volgens experts.





Merkel is bezig aan haar laatste mandaat en zou uiterlijk in 2021 aftreden.

