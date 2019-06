Angela Merkel aangekomen op G20-top na ongerustheid over gezondheid

28 juni 2019

De Duitse bondskanselier Angela Merkel is vandaag in het Japanse Osaka aangekomen voor een bijeenkomst van de G20. Gisteren was er nog ongerustheid over haar gezondheid ontstaan nadat ze voor een tweede keer hevig beefde tijdens een officiële aangelegenheid.