Angela (55) raakt geheugen kwijt bij aanrijding en herinnert zich zelfs haar man niet. Ze wordt tweede keer verliefd op hem KVDS

29 mei 2018

16u41

Bron: Daily Mail Het was in oktober 2013 dat het noodlot toesloeg voor de Amerikaanse Angela Sartin-Hartung (55). De vrouw uit Oklahoma was een kruispunt aan het oversteken, toen ze aangereden werd door een politiewagen. Ze kwam in een coma terecht en toen ze daaruit ontwaakte, bleek ze haar geheugen kwijt te zijn. Ze herkende de man niet die naast haar bed zat, de man met wie ze al 10 jaar haar leven bleek te delen. Erger nog, ze dacht dat ze nog altijd getrouwd was met haar eerste man.

De vrouw deed haar verhaal in de Amerikaanse krant New York Daily News. Daarin vertelde ze ook dat ze geen enkele herinnering had aan de dag dat ze met haar tweede man Jeff Hartung getrouwd was in 2000. En dat ze dacht dat haar tienerdochter nog een peuter was toen ze weer bijkwam.

Verliefd

Na de tragedie moest ze haar leven weer helemaal opbouwen. Ze leerde haar echtgenoot opnieuw kennen en merkte dat ze voor een tweede keer verliefd werd op hem. Ze bouwden hun relatie weer op en omdat ze zich hun huwelijk niet herinnert, besloten ze om hun trouwgeloften te vernieuwen. Dat zal komende maand gebeuren, op 19 juni, in Central Park in New York.

“Elke dag maken we nieuwe herinneringen”, vertelt de vrouw. “Ik heb veel geluk dat ik de kans krijg om dat te doen. Ik heb het overleefd. En ik voel me opgewonden over de plechtigheid volgende maand. Mijn geheugen is nog altijd niet terug en het kost me veel moeite om me te herinneren hoe ik opgewonden moet zijn over bepaalde dingen. Ons huis hangt nu vol foto’s van Jeff en mij. Hij is zo een geweldige man. Ik moet er bijna van huilen.”

Minnelijke schikking

Intussen heeft het koppel vijf jaar na het ongeval een minnelijke schikking bereikt met de stad New York over het ongeval. Ze krijgen 2 miljoen dollar of 1,7 miljoen euro schadevergoeding. Volgens de Daily News zou de stad beweerd hebben dat de vrouw niet uitgekeken had toen ze de straat overstak en zou ze op die manier geraakt zijn door een wagen van de New Yorkse politie. Volgens haar advocaat zouden de lichten van de politiewagen niet gebrand hebben. Zelf heeft Angela geen enkele herinnering aan het ongeval.

Ze deelt haar verhaal nu om andere slachtoffers die een traumatische ervaring meemaakten een hart onder de riem te steken en hen te inspireren dat er altijd nog hoop is.