Angela (23) verdween 7 dagen geleden. En dan horen wandelaars opeens geroep onderaan een 60 meter hoge klif KVDS

15 juli 2018

07u14

Bron: HuffPost, San Francisco Chronicle, Tribune of San Luis Obispo 0 Een Amerikaanse vrouw die op 6 juli verdween toen ze vanuit Portland, Oregon onderweg was naar haar zus in het zuiden van Californië, is afgelopen vrijdag teruggevonden. Wandelaars die aan het trekken waren langs de kust van Big Sur, zagen op een geïsoleerd strandje aan de voet van een 60 meter hoge klif plots een autowrak liggen. En ze hoorden hulpgeroep.

De familie van Angela Hernandez (23) had haar op donderdag 5 juli voor het laatst gehoord aan de telefoon. De volgende morgen had ze nog een berichtje gestuurd naar haar zus dat ze weer op weg ging en was ze gestopt aan een tankstation ten zuiden van Carmel in Californië, zo maakten beelden van de bewakingscamera daar duidelijk. Daarna niets meer.

Beloning

Haar zus Isabel gaf haar als vermist op en vroeg iedereen via sociale media om mee te helpen zoeken, maar de dagen gingen voorbij zonder nieuws. Er werd zelfs een beloning van 10.000 dollar beloofd aan wie een gouden tip kon geven.





Tot een koppel wandelaars vrijdagavond om iets na half zeven - zeven dagen na haar verdwijning - het wrak van een witte Jeep Patriot zagen liggen op een afgelegen en klein rotsachtig strandje onderaan een van de bekende kliffen van Big Sur. En ze geroep hoorden. (lees hieronder verder)

Chelsea en Chad Moore uit Morro Bay waren aan het kamperen in het gebied en het duurde niet lang voor ze Angela Hernandez vonden. Ze was gewond en in de war. En ze vertelde dat ze had overleefd door water te drinken uit een stroompje met het slangetje uit de radiator van haar wagen. Ze had de hele tijd wanhopig gewacht tot iemand haar zou vinden. Chad bleef bij haar, terwijl zijn vrouw terug ging naar de campingplaats om hulp te bellen.

Dier

De hulpdiensten waren snel ter plaatse en Angela vertelde hoe ze van de weg was geraakt toen ze probeerde om een dier te ontwijken op een bochtig stuk van Highway 1. Ze verloor de controle over haar stuur, ging over de rand van een klif langs de weg en stortte 60 meter naar beneden. Ze overleefde op miraculeuze wijze en was bij bewustzijn toen ze gevonden werd. (lees hieronder verder)

Meteen werd een operatie op poten gezet om de vrouw via de lucht te evacueren uit haar benarde situatie. Ze werd eerst nog behandeld voor een hersenschudding en haar gewonde schouder. Ze was stabiel toen ze overgebracht werd naar het Twin Cities Community Hospital in Templeton. De politie van Monterey County postte beelden van de spectaculaire reddingsoperatie op sociale media. (lees hieronder verder)

De zus van de vrouw dankte de hulpdiensten al op Facebook. “Mijn zus leeft en praat en probeert nog altijd te begrijpen wat er gebeurd is. Ze is een vechter, maar haar herstel zal niet gemakkelijk worden. Het zal tijd vragen en ik hoop dat iedereen haar die zal geven. Mijn zus zegt dat ze zo veel mooie mensen heeft ontmoet tijdens haar redding. Bedankt allemaal.”

Traumatiserend

Isabel startte ook een geldinzamelingsactie en haalde al bijna 3.000 euro op. “Bij het ongeval is Angela alles kwijtgeraakt, ook haar wagen die ze gebruikte voor haar werk. Dit was erg traumatiserend. Bedankt aan iedereen voor wat jullie allemaal al gedaan hebben, mijn zus is heel erg onder de indruk van jullie.”