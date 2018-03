Angel was amper 13 toen ze moest trouwen, nu vertelt ze hoe dat huwelijk haar leven verwoestte TTR

23 maart 2018

Bron: News.com.au, The Sun, CNN 0 De Amerikaanse Angel McGahee uit Californië kan zich nog levendig herinneren hoe ze op 13-jarige leeftijd uitgehuwelijkt werd aan een 17-jarige tiener. Ze is een van de 250.000 kinderen die in de voorbije achttien jaar verplicht moest trouwen in de Verenigde Staten. Nu vecht ze als advocaat, gespecialiseerd in jeugdrecht, tegen kindhuwelijken.

De ellende startte voor Angel toen ze op een dag nietsvermoedend de woonkamer binnenwandelde. Haar moeder, stiefvader en enkele familieleden hadden zich er verzameld. "Trek deze bruidsjurk aan", zei haar moeder met kordate stem. Het meisje uit Californië reageerde stomverbaasd, maar wist onmiddellijk wat er aan de hand was toen ze een 17-jarige jongen in kostuum zag staan.

Nadat Angel onder dwang haar jawoord gaf, zei haar moeder dat ze "onmiddellijk de liefde moest bedrijven in de kamer ernaast". De moeder van het toen 13-jarige meisje hoopte grootmoeder te worden. En liefst zo snel mogelijk. "We waren zelf nog kinderen", getuigt Angel die deed wat haar tirannieke moeder haar opdrong. "Eerlijk gezegd, had ik geen idee wat het betekende om getrouwd te zijn."

Het pasgetrouwde stel ging naar de kamer ernaast waar Angel ontmaagd werd door de jongen die ze amper kende. "Het was verschrikkelijk. Het voelde alsof ik geen privacy of controle had." (Lees verder onder de foto.)

Stilzwijgen

Angel werd door haar moeder op alle mogelijke manieren ver van de buitenwereld gehouden. "Ik kreeg thuis onderwijs van mijn vader, maar dat stopte toen hij stierf", vertelt de jonge vrouw die op dat moment amper tien jaar was. Bovendien mocht Angel nooit naar de dokter of tandarts van haar moeder. "Ze isoleerde me van iedereen. Volgens mij is dat een van de redenen waarom dit kon gebeuren. Er was gewoonweg niemand die het zag."

Slechts enkele familieleden waren op de hoogte van wat er zich binnen de vier muren van het gezin McGahee afspeelde, maar zij grepen op geen enkel moment in. Het meisje leek onbestaande voor hen.

Mijn moeder deed niets. Het enige wat ze wou, was controle over me hebben. Angel McGehee

Gewelddadig

Na de bruiloft kreeg het tienermeisje verschillende klappen van haar kersverse echtgenoot. De 17-jarige jongen werd zo gewelddadig dat hij haar op een dag probeerde te wurgen. Zelfs toen Angel op 15-jarige leeftijd zwanger werd, stopte het geweld niet. Op hulp van haar moeder kon ze niet rekenen. "Ze deed niets. Het enige wat ze wilde was controle over me hebben."

De klappen die Angel van haar echtgenoot kreeg, werden door de jaren heen steeds heviger. "De pijn en het verdriet waren groot. Ik werd niet alleen fysiek toegetakeld, maar ook emotioneel misbruikt". Bovendien ging de jongeman verschillende keren vreemd. Bang voor nog meer geweld, keek Angel machteloos toe. "Juist of fout, dat kende ik niet in een relatie. Niemand vertelde me dat hij diegene was die me slecht behandelde."

Verhuis

Van de ene op de andere dag besliste de moeder van Angel halsoverkop om te verhuizen van Californië naar de staat Idaho. "De buren kregen iets in de gaten. Omdat mijn moeder wou vermijden dat de waarheid aan het licht kwam, had ze al onze spullen ingepakt." Klaar om Californië voorgoed te verlaten. Beterschap was er echter niet voor het jonge meisje. Haar lijdensweg ging gewoon verder.

Vijf jaar na haar jawoord vond Angel uiteindelijk de moed om zich tegen de situatie te keren. Intussen was ze 19 jaar oud en zwanger van haar derde kind. Bovendien zat haar man in de gevangenis voor het plegen van gewelddadige feiten. De jonge vrouw ging in de buurt naar een hulpgroep voor slachtoffers van huiselijk geweld. De ervaringen die andere slachtoffers daar met haar deelden, gaven haar de moed om haar man en moeder vaarwel te zeggen.

"Mijn moeder had me bij de geboorte nooit geregistreerd, dus ik weet niet hoe oud ik écht ben. Een identiteitskaart had ik niet. Geld om een nieuw leven te starten evenmin. Allemaal bewijzen hoe hard mijn moeder me manipuleerde en controleerde", aldus de jonge vrouw. (Lees verder onder de foto.)

Toekomst

Nu woont de 26-jarige Angel samen met een man van wie ze echt houdt en vecht ze als advocaat vurig tegen kindhuwelijken en kindermishandeling. Toch ondervindt ze nog dagelijks de gevolgen op emotioneel en fysiek vlak. "Waarom heeft mijn familie nooit de kinderbescherming gebeld? Als iemand iets had gedaan, zag mijn leven er nu compleet anders uit."

"Een kind uithuwelijken is fout. Onder je achttiende is het verboden om sigaretten te kopen, waarom zou je dan wel mogen trouwen?", vraagt ze zich af. "We leven niet meer in de zestiende eeuw waarin het verboden was voor vrouwen een job of een eigendom te hebben. Het is verschrikkelijk als je die vrijheid niet hebt", besluit Angel.