Anesthesist sms’te nog naar vriend om hulp, maar politie kwam te laat: dokterskoppel gruwelijk vermoord in Boston jv

25 november 2019

12u16

Bron: CNN, Fox News 0 In Boston loopt het proces tegen de vermeende moordenaar van het anesthesistenkoppel Richard Field (49) en Lina Bolanos (38), die beiden in mei 2017 op gruwelijke wijze in hun penthouse vermoord werden. Field had net voor zijn dood zijn vriend nog ge-sms’t dat hij de politie moest bellen, maar die kwam te laat.

De laatste woorden van de Britse anesthesist Richard Field waren aan zijn vriend Matthias Heidenreich gericht, geschreven: “Bel 911, gewapende man in huis, ajb, nu, ernstig”. Heidenreich begreep de sms’jes niet meteen, zei hij vrijdag in de getuigenbank tijdens het proces. Hij probeerde Field tevergeefs te bereiken en belde dan de politie. Die troffen de twee verloofde anesthesisten met hun handen op de rug geboeid in een plas van hun eigen bloed dood aan in hun penthouse op de tiende verdieping. Field was de keel overgesneden en ook Bolanos had verscheidene verwondingen van messteken in de hals. Toegebracht door de 32-jarige Bampumim Teixeira, volgens de speurders.

Teixeira had even als conciërge in het - beveiligde - luxueuze gebouw gewerkt en kende het dus. Hij zou, volgens aanklager John Pappas, het goede moment hebben afgewacht om binnen te sluipen en vervolgens de dubbele roofmoord te plegen. Hij was net vrijgelaten uit de gevangenis, waar hij vastzat voor een bankoverval.

De verdachte pleit onschuldig. Volgens zijn advocaat is er geen enkel bewijs van de ten laste gelegde feiten. Wel zagen politieagenten Teixeira die avond van 5 mei 2017 in het appartementsgebouw toen ze er binnenvielen. Hij had donkere kleren en handschoenen aan. Ze schoten op hem toen ze dachten dat hij een wapen trok. Teixeira, geboren in Guinee-Bissau en opgevoed in Kaapverdië, raakte gewond aan zijn been.

Buiten het appartement vond de politie een rugzak met een nepwapen en juwelen in. De speurders stootten in de omgeving ook nog op een felgele T-shirt en een vleesmes. “Ook al zullen jullie nooit de volledige waarheid rond het waarom van dit verhaal kennen, over wie zal absoluut geen twijfel bestaan”, zei Pappas aan de jury.

Vandaag gaat het proces verder. Morgen zullen de juryleden het penthouse van het dokterspaar in South Boston bezoeken.