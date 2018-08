Andy is autistisch. Deze vijf zinnen zegt u beter nooit meer tegen hem Sven Van Malderen

27 augustus 2018

18u11

Bron: The Mirror 0 Andy Burns (26) heeft er genoeg van. Als jongeman moet hij al te vaak opboksen tegen mensen die niet snappen wat autisme precies inhoudt. In een YouTubefilmpje werkt de boekhouder uit Newcastle nu enkele hardnekkige vooroordelen rond de aandoening de wereld uit. Zijn leidraad: vijf zinnen die u beter nooit meer tegen hem -en bij uitbreiding alle personen met autisme- zegt. "Stop met mij te vergelijken met Rain Man", klinkt het uit zijn mond.

"We worden altijd beoordeeld op een gesprek van twee minuten, maar uiteraard gedragen niet alle autisten zich als het personage van Dustin Hofmann. Toch hoor ik die vergelijking vaak. Sommigen denken zelfs dat ik lieg omdat ik er niet autistisch uitzie. En nog een fabeltje: We hebben niet per se speciale talenten."

"Autisme beïnvloedt niet alleen de manier waarop ik communiceer, maar ook hoe ik de wereld rond mij zie, hoor en ervaar. Ik beleef alles meer intens. Het licht in de supermarkt kan me bijvoorbeeld verblinden. Stille muziek kan me toch enerveren. En als iemand te dicht in mijn buurt komt, kan ik er ongemakkelijk van worden."

Om het bewustzijn te vergroten, geeft Andy nu vijf voorbeelden van zinnen die u in het vervolg beter achterwege laat.

1. Je ziet er niet autistisch uit

"Niet alle mensen met die aandoening zien er hetzelfde uit. Autisme heeft vele gezichten en komt in verschillende gradaties voor. Ik kan nog vrij goed functioneren, ik weet hoe ik me moet gedragen in groep. Ik hou absoluut niet van labels, maar anderen missen die sociale etiquette wel."

2. Iedereen is een beetje autistisch

Dat hangt natuurlijk van de context af. Laten we het hier over sociale vaardigheden hebben. In dat geval heb ik niet echt een probleem met die zin. Maar er is wel een verschil tussen enerzijds iemand die nauwelijks oogcontact maakt omdat hij sociaal onhandig is en anderzijds de autist. Die laatste heeft sowieso meer moeite om efficiënt te communiceren."

3. Mensen met autisme hebben geen empathie

"Hier erger ik me echt aan, want er klopt helemaal niets van. We voelen meestal net meer emoties. Ik persoonlijk heb soms moeite om me in iemands situatie in te leven, maar dat komt omdat ik het zelf nooit meegemaakt heb. Ik kan het mij dan moeilijk inbeelden. Maar mensen verwarren dat dan vaak met 'geen empathie hebben'."

"Als iemand zich niet goed in zijn vel voelt, ben ik de eerste die vraagt of alles in orde is en of ik iets voor hem kan doen. We leven dus zeker mee, alleen niet op de manier die de meesten gewend zijn."

4. Je functioneert nog goed

"Hier kan ik me ook serieus over opwinden. Iemand met autisme kan bijvoorbeeld perfect in een discotheek staan, met al die lichten en luide muziek. Als een bepaalde situatie zich maar vaak genoeg voordoet, is er niets aan de hand. Maar om zo ver te raken, is er vaak een periode van interne strijd aan voorafgegaan. En daar weet de buitenwereld niets van."

"Als mijn routine plots doorbroken wordt, ondervind ik zware problemen. Het lijkt alsof mijn wereld instort, en dat heeft al tot enkele zware inzinkingen geleid. Zelfs als volwassene raak ik nog emotioneel gefrustreerd en moet ik soms huilen."

Kinderfeestjes vormen telkens weer een uitdaging voor Andy, vanwege het lawaai en de rommel. "Soms kan ik niet verbergen hoe ik me voel en komt het verkeerd uit mijn mond. Mijn hart begint dan sneller te slaan, alsof het uit mijn borstkas wil ontsnappen. Ik begrijp amper wat de mensen zeggen tegen mij, alles maakt dan een verpletterende indruk op mij."

5. Je moet wel heel goed zijn in wiskunde, IT, cijfers, binaire codes,...

"Dat is gewoon niet zo. Ja, er zijn autisten die houden van wiskunde en goed zijn met cijfers. Maar dat geldt zeker niet voor iedereen. De manier waarop we ons uitdrukken kan gelijklopend zijn, maar autisme blijft iets heel individueels. De hulp die ieder van ons nodig heeft, is dan ook heel verschillend."

Andy kreeg de diagnose toen hij amper vier jaar oud was. Op z'n tiende begon hij voor het eerst zelf te merken dat hij 'anders' was. Hij moest afscheid nemen van zijn klasgenoten en belandde bij kinderen die autisme en leerstoornissen hadden. "Ik vroeg aan mijn moeder waarom ik er niet bij hoorde. Ze legde me uit dat ik autisme had, en dat dat me maakt tot wie ik ben. Natuurlijk was ik daar niet trots op, ik wilde niet het rare jongetje zijn. Maar hoe hard ik ook mijn best deed, dat label raakte ik nooit meer kwijt."

"Ik had nog enkele vrienden, maar de meesten hebben me zwaar gepest. Beledigingen, fysieke bedreigingen, geestelijke mishandeling,... Ze zeiden dat ik voor niets deugde. Ik deed mijn verhaal tegen de leerkrachten, maar ze grepen niet in. Ik probeer er niet te veel meer aan te denken, ik was een andere persoon toen."

Andy kreeg de nodige steun van zijn moeder, maar hij kent ook lotgenoten in een andere situatie. "Sommige ouders reageren echt ontgoocheld als ze te horen krijgen dat hun kind autisme heeft. Ik snap dat je je in dat geval wat zorgen maakt over de toekomst, maar met de juiste ondersteuning van school, familie en vrienden staat niets een betekenisvol leven in de weg."

Het daten verliep ook niet zonder slag of stoot, maar intussen is Andy al vijf jaar samen met Nicola. In 2020 zal hun liefde bezegeld worden met een huwelijk. "Ik zie autisme nu als iets positiefs, het maakt deel uit van mijn persoonlijkheid. Als iemand met een mirakelkuur nu plots de aandoening zou kunnen doen verdwijnen, zou ik weigeren. Mijn autisme en ik gaan hand in hand."