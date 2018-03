Andy (12) pleegde zelfmoord na zware pesterijen van klasgenoten. Zijn moeder deelt nu bikkelharde foto om schuldigen te confronteren met hun daden Sven Van Malderen

13 maart 2018

14u03

Bron: Heavy.com/Metro.co.uk 8 Een twaalfjarige jongen heeft in Southaven (Mississippi) zelfmoord gepleegd na maandenlange pesterijen van zijn klasgenoten. Naar verluidt noemden ze Andy Leach constant "dik, lelijk en waardeloos". Ook zijn biseksuele voorkeur zou in slechte aarde gevallen zijn. Moeder Cheryl Hudson wil nu scherpe actie ondernemen tegen 'dat soort ettertjes'. Om de schuldigen te confronteren met hun daden deelde ze zelfs een bikkelharde foto van haar zoon in zijn doodskist . "Dit mag niet geruisloos passeren. Nooit mag een ouder nog de pijn voelen die wij nu voelen. Ik ben aan een kruistocht begonnen waar het einde nog lang niet van in zicht is."

Het was de vijftienjarige broer van Andy die vorige week dinsdag de vreselijke ontdekking deed. "Hij heeft enkele briefjes achtergelaten, hij was er dus duidelijk al een tijdje mee bezig", stelt Cheryl. "Hij maakte zelfs een tekening van hoe hij dacht dat zijn lichaam gevonden zou worden."

De vermoedelijke aanstokers worden nu ondervraagd door de politie. "Ze scholden Andy altijd uit en bedreigden hem ook fysiek. We hebben het probleem verschillende keren bij de school aangekaart, maar ze deden er niet veel tegen. Hij was ook niet het eerste slachtoffer, er heerst een echte pestcultuur op die school. Sommige kinderen kunnen zelfs niet zonder schrik naar het toilet gaan."

Samen met haar ex heeft Hudson nu een antipestcampagne gelanceerd. "Andy hield van plezier maken. Hij was slim, grappig en sarcastisch. Hij was een scout en een heus mama's kindje, ik was zo trots op hem. Ik ben er kapot van, maar we gaan niet opgeven. De stem van Andy moet gehoord worden, zijn dood mag niet tevergeefs zijn."

"De pesterijen werden nog erger nadat hij op school verteld had dat hij misschien wel biseksueel was", voegt vader Andy Leach toe. "Hij lag overhoop met zichzelf en zijn seksuele geaardheid. Zijn klasgenoten zeiden dat ze hem wel te pakken zouden krijgen en dat hij de wc niet meer levend zou verlaten."

"Alle meldingen rond pesterijen worden prioritair behandeld", reageert de schooldirectie in kwestie. "Studenten en ouders worden aangemoedigd om de verantwoordelijken op de hoogte te brengen, dat kan zelfs anoniem via een link op onze website. We kunnen verzekeren dat elke claim tot op het bot onderzocht zal worden. We leven mee met de vrienden en familieleden van de overleden jongen."

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen op het gratis nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.