Andrea (28) weigerde chemotherapie toen ze zwanger was, nu dreigt ze haar pasgeboren baby te verliezen

13 juni 2018

Zes weken nadat de Amerikaanse Andrea Cole (28) uit New York werd gediagnosticeerd met borstkanker, kwam de kleine Ariana ter wereld. Andrea had eerder besloten om de chemotherapie stop te zetten om het leven van haar ongeboren kindje te redden. De kleine Ariana, die bij de geboorte amper 900 gram woog, vecht momenteel voor haar leven.

Artsen vertelden Andrea dat chemo nefast kon zijn voor het leven van haar ongeboren kind. De jonge moeder offerde haar kansen op herstel op en koos voor haar kind. Ariana werd op 9 maart in het ziekenhuis van Killawog in de staat New York geboren. Onmiddellijk na de bevalling werd het piepkleine meisje opgenomen op de afdeling neonatologie. “Gelukkig kon ik haar nog even vasthouden”, vertelt Andrea. “Ze was zo klein.” (Lees verder onder de foto.)

Kortstondig geluk

Alles leek relatief goed te gaan met baby Ariana, die twee maanden te vroeg werd geboren. “Na twintig dagen mochten we haar meenemen naar huis. We waren zo gelukkig”, aldus Andrea. Maar lang duurde dat geluk niet.

“Ze was helemaal geen huilbaby, maar toen ze aanhoudend bleef huilen merkte ik dat er iets mis was. Plots ademde ze niet meer en werd ze helemaal paars”, vertelt mama Andrea, die onmiddellijk de hulpdiensten verwittigde.

Het kleine meisje werd overgebracht naar intensieve zorgen, waar de artsen haar verschillende keren reanimeerden. “Ik kreeg te horen dat ze het wellicht niet zou overleven. Ik zat naast haar en hield haar hand vast. Ze mocht me niet verlaten", klinkt het. (Lees verder onder de foto.)

Behandeling

Terwijl de artsen haar dochter onderzochten, wilde Andrea de moed niet opgeven. Ze bleef geloven in de kracht van haar dochtertje. Toch was er slecht nieuws voor de jonge moeder. Uit scans bleek dat het meisje door zuurstoftekort hersenschade heeft opgelopen. Hoe dit het verdere leven van het meisje zal beïnvloeden, is voorlopig nog een groot vraagteken.

Intussen heeft Andrea de chemotherapie hervat. Binnenkort moet ze onder het mes, maar daarover wil ze zich geen zorgen maken. De twintiger denkt vooral aan haar dochtertje. “Ik moet sterk blijven voor haar, maar sommige dagen gaat het erg moeilijk. Ze is gelukkig nog hier. We hopen dat ze snel sterker wordt, zodat we haar mee naar huis kunnen nemen.”