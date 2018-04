Andrea (23) wordt bedrogen door echtgenoot en neemt wraak via Twitter. Als hij boos reageert, doet ze er nog schepje bovenop KVDS

Het was de dag dat ze hun derde huwelijksverjaardag gevierd zouden hebben, maar de ontrouw van haar man Rob besliste er anders over. De Amerikaanse Andrea Osborn (23) besloot echter dat ze niet zou zitten kniezen over haar mislukte huwelijk die avond. In de plaats stuurde ze een tweet de wereld in om te vieren dat ze van de slechte relatie af was. En die ging meteen viraal.

“In plaats van onze huwelijksverjaardag te vieren, vier ik dat ik 130 kilogram aan dood gewicht ben kwijtgeraakt”, schreef de vrouw uit San Clemente in Californië. Daarbij postte ze een foto van het koppel uit gelukkiger tijden en een foto van zichzelf nu. Daarop is te zien hoe ze behalve haar ontrouwe echtgenoot ook zelf flink wat gewicht kwijtraakte het afgelopen jaar. (lees hieronder verder)

Andrea en Rob trouwden toen ze 20 waren. Toen Andrea ontdekte dat Rob haar bedrogen had, ging het koppel uit elkaar. Een jaar later besloten ze hun huwelijk een nieuwe kans te geven, maar al snel groeiden ze uit elkaar en zetten ze er definitief een punt achter, vertelt ze zelf aan Yahoo Lifestyle.

Kapot

“Toen ik het te weten kwam van zijn ontrouw, was ik helemaal kapot”, zegt ze. “Ik had niets door toen het gebeurde. Een paar maanden later biechtte hij alles op. Het betekende uiteindelijk het einde van onze relatie. We weten nu dat we niet voor elkaar bestemd waren.” (lees hieronder verder)

De tweet die Andrea verstuurde op de dag dat ze drie jaar getrouwd geweest zouden zijn, kreeg meer dan 12.000 likes en werd meer dan 1.000 keer gedeeld. “Ik ken je niet, maar je ziet er gelukkig en mooi uit. Ik ben trots op je”, klonk het onder meer.

Deleten

Rob bleek minder enthousiast. Hij vroeg Andrea om de tweet te wissen, maar in de plaats deed ze er nog een schepje bovenop. “Rob vroeg me om dit bericht te deleten en daarom retweet ik het natuurlijk.” En de post ging vervolgens compléét viraal, met meer dan 100.000 likes en 23.000 retweets. (lees hieronder verder)

“Rob was boos toen ik dat deed”, vertelt ze. “Het kon me eigenlijk geen moer schelen dat hij kwaad was. Hij heeft tegen me gelogen. Hij heeft me erg veel pijn gedaan, dus ik vond dit maar eerlijk. Op een manier wilde ik tonen dat ik gelukkig ben zonder hem. En anderen die een relatiebreuk of scheiding meemaken een hart onder de riem steken.”

Eigen verhaal

Dat lukte, zo is in de commentaar te lezen. Heel wat mensen deelden hun eigen verhaal. “Ik heb hetzelfde meegemaakt. Na vijf jaar dacht ik dat we ons dit jaar zouden verloven. Maar in de plaats zie ik mezelf liever dan ooit”, schreef iemand. (lees hieronder verder)

Dat ze ook wat commentaar krijgt omdat ze zo jong trouwde, vindt ze niet terecht. “Daar is niets mis mee”, schrijft ze. “We zagen elkaar graag en op dat moment leek het ons een goed idee. Ik heb daar geen spijt van. Het enige wat ik jammer vind, is dat ik met iemand getrouwd ben die me niet zo graag zag als ik dacht. Mijn zelfvertrouwen kreeg daardoor een stevige deuk.”

Blij

En Rob zelf? Die zegt dat hij blij is dat het goed gaat met Andrea, volgens Yahoo. En dat hij nog altijd aan zichzelf aan het werken is. “Ik probeer de hele tijd om een beter mens te worden dan ik toen was. Ik kan Andrea en mezelf alleen maar het allerbeste toewensen nu we allebei een nieuwe weg zijn ingeslagen in ons leven.”