Anderhalf miljoen Britten dat risico loopt moet drie maanden thuisblijven Belga

22 maart 2020

15u00 0 De Britse autoriteiten hebben 1,5 miljoen Britten met een medische aandoening gevraagd om drie maanden thuis te blijven in quarantaine. De maatregel moet ervoor zorgen dat ze het nieuwe coronavirus niet oplopen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met leukemie of een zware longaandoening, of om patiënten met een orgaantransplantatie.



De Britse gezondheidsdienst NHS zal de betrokken Britten de komende dagen informeren over specifieke maatregelen, meldt de regering. Indien nodig kunnen ze ook hulp krijgen om voedsel en/of medicijnen in huis te halen.

Volgens het Britse persbureau Press Association hebben al 240 Britten het leven gelaten aan het nieuwe coronavirus.

De Britse premier Boris Johnson zegt zondag dat de regering "maatregelen die nooit eerder gezien zijn in oorlogs- én vredestijd" oplegt, maar dat ze noodzakelijk zijn. "De aantallen zijn heel grimmig, en ze versnellen. We zijn maar enkele weken, twee à drie, verwijderd van Italië. Italië heeft een geweldig gezondheidssysteem. En toch worden hun dokters en verplegers volledig overspoeld door de vraag", zei de premier.

De conservatieve regering kreeg eerder kritiek voor een te zwakke en te trage reactie op de coronacrisis.

Meer over gezondheid

Italië