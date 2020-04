Anderhalf miljoen Amerikaanse gezinnen dreigen dakloos te worden door coronacrisis kv

08 april 2020

19u15

Bron: Reuters 6 De klap die het coronavirus toebrengt aan de economie kan anderhalf miljoen Amerikaanse gezinnen op de rand van dakloosheid brengen, zo waarschuwen experts. Niet enkel de armoede neemt toe, ook het feit dat mensen nu onderdak moeten zoeken bij familie en vrienden werkt de verspreiding van het virus in de hand.

Daarnaast staan momenteel zo’n acht miljoen Amerikaanse huishoudens op het punt hun woning te verliezen. Het gaat om gezinnen van wie de helft of meer van het inkomen opgaat aan huur. “Het gaat om een schokkend hoog aantal mensen in ons land die hun jobs verliezen, die werkuren verliezen, die hun inkomen verliezen”, aldus Diane Yentel, hoofd van de National Low Income Housing Coalition in de VS. “Een van de uitkomsten zal een toename zijn met nog eens anderhalf miljoen gezinnen bestaande uit financieel overbelaste huurders met een extreem laag inkomen.”

In de VS raakten al zo’n 400.000 mensen besmet met het coronavirus, dat er al meer dan 12.000 mensenlevens eiste. In het hele land hebben bedrijven de deuren gesloten en hun werknemers op straat gezet.



Het aantal mensen dat vorige week een aanvraag indiende voor een werkloosheidsuitkering steeg tot meer dan zes miljoen. Die gezinnen spenderen mogelijk 50 à 70 procent van hun inkomen aan huisvesting en trekken vaak met familieleden in veel te kleine huurwoningen en appartementen, zegt Yentel. “Als je zo’n beperkt inkomen hebt om mee te beginnen en je moet meer dan de helft afgeven om gewoon een dak boven je hoofd te hebben, dan blijft er erg weinig over.”

Topje van de ijsberg

Voor het begin van de pandemie waren er naar schatting al zo’n 560.000 daklozen in de VS. Dat hoge cijfers is volgens experts te wijten aan steeds hogere woonkosten en stagnerende lonen. Maar het aantal gezinnen dat nu op het punt staat hun woning te verliezen, de huur niet kan betalen of bij familie moet intrekken, neemt toe.

“We focussen erg op dakloosheid, wat maar het topje van de ijsberg is”, zegt Megan Sandel, expert volksgezondheid en professor aan de Boston University Schools of Medicine and Public Health. “Maar er is veel dakloosheid onder het oppervlak, de verborgen daklozen. Dat is een bevolkingsgroep die onzeker is over huisvesting.”

Problemen met social distancing

Mensen die te maken hebben met een onzekere huisvestingssituatie, hebben problemen met social distancing, het volgen van de hygiënerichtlijnen en de regels die werden ingevoerd om de verspreiding van de pandemie in te dijken. “Wat gebeurt er als mensen die slapen in tentenkampen voor daklozen geen toegang hebben tot water of zeep?”, aldus Yentel. “Wat gebeurt er wanneer we miljoenen mensen hebben die op een dag op het punt staan hun woning te verliezen te midden van een pandemie, wanneer onze volksgezondheid afhangt van onze mogelijkheid om thuis te blijven?”

Yentel roept het Amerikaans Congres op om 100 miljard dollar uit te trekken voor financiële hulp aan mensen met een laag inkomen die huur moeten betalen en aan woningbezitters die huurinkomsten nodig hebben om te overleven.

Op 27 maart keurde het Amerikaans congres al een pakket noodmaatregelen ter waarde van 2,3 biljoen dollar goed. Verscheidene Amerikaanse staten verbieden woningeigenaars om huurders om coronagerelateerde redenen uit hun woning te zetten.