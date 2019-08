Andere schietpartij in Texas werd amper vorige maand nog nipt vermeden dankzij alerte grootmoeder kg

05 augustus 2019

20u24

Bron: CNN, Justice.gov 0 Amper enkele weken voordat tientallen mensen hun leven verloren bij de twee schietpartijen van het afgelopen weekend, werd een ander bloedbad in de Verenigde Staten vermeden. Een 19-jarige jongeman uit Lubbock, Texas werd in juli gearresteerd omdat hij het vuur wilde openen in een hotel. Zijn grootmoeder kon hem overtuigen om zijn plannen op te bergen.

William Patrick Williams (19) vertelde op 13 juli aan zijn grootmoeder dat hij een AK-47, een aanvalsgeweer, had gekocht om een schietpartij aan te richten in een hotel in de buurt. Daarna zou hij zich laten neerschieten door de politie. Zijn grootmoeder bleef koel onder de dreigende boodschap. Ze kon de jongeman overhalen om zich op te laten nemen en bracht hem zelf naar het ziekenhuis.



Volgens de politie bleek Williams al een hotelkamer te hebben geboekt. In de kamer werd inderdaad een AK-47 gevonden, net zoals 17 magazijnen met kogels, meerdere messen, zwarte kleren en zwarte handschoenen. De FBI en de ATF (het ‘Bureau van Alcohol, Tabak, Vuurwapens en Explosieven) kwamen op het spoor dat de 19-jarige een vals adres had opgegeven toen hij het wapen kocht. Volgens een persbericht zou Williams het adres van familie hebben gebruikt, waar hij niet langer woonde.



“Dit is een vermeden tragedie”, aldus federaal procureur Nealy Cox. Cox prees ook de moed van de grootmoeder van de jongeman “die levens redde door zijn plannen te dwarsbomen”. Williams blijft voorlopig in de cel. Hij riskeert een gevangenisstraf van vijf jaar.

Schietpartijen

De Verenigde Staten werden dit weekend opgeschrikt door maar liefst twee schietpartijen. Op zaterdagochtend in El Paso, Texas, een Spaanse stad nabij de Mexicaanse grens, opende een 21-jarige man het vuur met een aanvalsgeweer in een druk winkelcentrum, waarbij hij 20 mensen doodde en 26 anderen verwondde. Twee gewonden stierven later in het ziekenhuis.



Dertien uur later, in Dayton, Noordoost-Ohio, schoot een 24-jarige man negen mensen dood, waaronder zijn eigen zus, voordat hij gedood werd door de politie.