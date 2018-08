Andere Italiaanse brug van zelfde architect gesloten na ramp in Genua kg

17 augustus 2018

19u55

Bron: Belga 0 De stad Benevento, in het zuiden van Italië, heeft een brug gesloten voor het verkeer, die door dezelfde architect ontworpen werd als de brug in Genua die dinsdag instortte. Het gaat om een voorzorgsmaatregel, die mogelijk tot files kan leiden, schrijft burgemeester Clemente Mastella vandaag op Facebook. De veiligheid van burgers is echter een prioriteit.

De brug zal pas weer opengesteld worden nadat een team experten de stabiliteit van het bouwwerk heeft gecontroleerd.

De 50 jaar oude brug in Benevento is, net als die in Genua, het werk van ingenieur Riccardo Morandi (1902-1989). Bij de instorting van de brug in Genua dinsdag kwamen al zeker 38 mensen om het leven. Minstens tien mensen zijn nog vermist.



Ook verschillende andere steden hebben controles aangekondigd van de Morandi-bruggen, zoals Rome, Firenze en Agrigento (Sicilië). De stad Rome verklaarde gisteren ook al dat ze 2 miljoen euro heeft opzijgezet voor bijzondere renovatiewerken aan een door Morandi ontworpen brug op de snelweg richting de Fiumicino-luchthaven.