Andere Franse presidenten struikelden ook over Engelse taal, maar Macron kon "lekkere" vrouw van Australische premier toch charmeren Joeri Vlemings

03 mei 2018

07u37 0 Twitter lag op de loer toen de Franse president Emmanuel Macron de Australische premier en zijn echtgenote bedankte voor de hartelijke ontvangst. Macron noemde Lucy Turnbull een "lekkere" dame en daar smulde de sociaalnetwerksite van. Lucy's man, Malcolm Turnbull, heeft al gereageerd op de lapsus. Andere Franse presidenten struikelden in het verleden overigens ook over de Engelse taal.

Malcolm Turnbull vertelde de pers dat zijn vrouw Lucy liet weten dat ze "geflatteerd" was door Macron. Ze vond het compliment van de president "even charmant als gedenkwaardig". Macron had het Franse 'délicieux' iets te letterlijk vertaald door het Engelse 'delicious', terwijl hij meer dan waarschijnlijk 'delightful' bedoelde. Beide vertalingen kunnen in het Engels, maar niet in dezelfde context.

Iets gelijkaardigs overkwam eerder al François Hollande tijdens zijn presidentsdagen. Hij feliciteerde in 2008 Barack Obama met zijn verkiezingsoverwinning in een brief, die de Franse president ondertekende met: 'Friendly, François Hollande'. Op z'n 'Google translates' letterlijk omgezet vanuit 'amicalement', maar in het Engels had het 'kind regards' of iets in die trant moeten zijn.

Ook Nicolas Sarkozy ging ooit de mist in op een regenachtige dag in Parijs. Hij verwelkomde de toenmalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton, met de woorden: "I am sorry for the time" (excuseer voor de tijd). In zijn hoofd speelde Sarkozy met het Franse 'temps', wat zowel 'tijd' als 'weer' kan betekenen. Maar niet in het Engels: daar had het 'weather' moeten zijn.

Sometimes translation is tough.

"I want to thank you for your welcome, you and your delicious wife" @EmmanuelMacron says to @TurnbullMalcolm pic.twitter.com/bIn6kokiYW ABC Sydney(@ abcsydney) link