ANC eist officieel vertrek van Zuma, maar stelt geen deadline

13 februari 2018

00u09

Bron: ANP, Belga

Het ANC (Afrikaans Nationaal Congres), de partij die aan de macht is in Zuid-Afrika, heeft deze middag officieel bevestigd dat ze het vertrek eist van president Jacob Zuma. Een concrete datum voor het terugtreden is niet vastgelegd, maar de partij rekent tegen morgen wel op een antwoord van de president, zo werd duidelijk gemaakt tijdens een persconferentie in Johannesburg.