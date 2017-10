Anarchisten bestormen Spaanse ambassade in Athene EB

11u28

Bron: Reuters, ANP 3 REUTERS Sympathisanten van de Catalaanse separatisten zijn vandaag de Spaanse ambassade in Athene binnengedrongen. Ze strooiden daar met pamfletten, zei een medewerker van de ambassade tegen persbureau Reuters.

De groep bestond uit "vijftien tot twintig" mensen. "Ze hebben geen vernielingen aangericht. Op het pamflet stond 'solidariteit is het wapen van het volk'", zei de functionaris. Een bron binnen de Griekse politie liet weten dat negentien mensen zijn opgepakt. Een andere politiebron zei dat de groep, die bekendstaat als Rouvikonas, actie heeft gevoerd voor de afscheiding van Catalonië van de rest van Spanje. De krant Kathimerini berichtte dat de activisten via internet lieten weten dat de inval bedoeld was om solidariteit te tonen met "het onderdrukte volk van Catalonië".

REUTERS