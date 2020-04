Exclusief voor abonnees ANALYSE. Wat ga je redden: een kleine groep kwetsbaren of de toekomst van een nieuwe generatie? Peter Giesen

05 april 2020

08u09

In het debat over de aanpak van de coronacrisis speelt een duivels dilemma mee, zo ziet Peter Giesen in De Volkskrant: kies je voor de volksgezondheid of de economie? Red je de allerzwaksten of kies je voor het levensgeluk van zo veel mogelijk mensen?

Amerikaanse senioren, offer u zelf op zodat Amerika niet geofferd hoeft te worden! Dat zei Dan Patrick, plaatsvervangend gouverneur van Texas op tv-zender Fox News. Zelf was de 63-jarige Patrick alvast bereid. Als hij getroffen zou worden door het coronavirus wilde hij afzien van intensieve behandeling, “om het Amerika waarvan heel Amerika houdt” te bewaren voor zijn kinderen en kleinkinderen.

Zo cru zullen maar weinig mensen het formuleren, maar het debat over de afweging tussen volksgezondheid en economie zoemt rond in de westerse wereld. Weegt het leed van de coronaslachtoffers wel op tegen een sociale en economische ontwrichting van de samenleving? Straks zijn misschien tientallen miljoenen mensen werkloos, worden de kansen van een nieuwe generatie geschaad, krijgen politieke extremisten de wind in de rug. Als het bijdrukken van geld om de crisis te bestrijden leidt tot hyperinflatie à la Venezuela of de Weimar Republiek is de ellende helemaal niet meer te overzien.

