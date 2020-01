Exclusief voor abonnees Analyse: VS treffen Iran in het hart, chaos in Midden-Oosten belandt in nieuwe fase Michael Persson

03 januari 2020

09u36

Bron: de Volkskrant 2 Pas over een tijdje (weken? maanden? jaren?) zullen we weten wie zijn hand het meest heeft overspeeld, maar door de Amerikaanse aanval waarbij de Iraanse generaal Qassem Soleimani is omgekomen , lijkt het erop dat zowel de Amerikaanse als de Iraanse leiders in een situatie terecht zijn gekomen waarvan ze de gevolgen niet kunnen overzien.

Met de Amerikaanse aanslag, donderdagnacht, op de twee Iraniërs die de militaire expansiedrift van hun land via buitenlandse milities vormgaven, lijkt de chaos in het Midden-Oosten in een nieuwe fase te zijn beland. Twee jarenlange bondgenoten in de strijd tegen Islamitische Staat hebben nu eindelijk elkaar weer als vijand gevonden.

De Amerikaanse president Trump, die sinds zijn verkiezingscampagne heeft gezegd dat hij de Amerikaanse troepen uit de “eindeloze oorlogen” van het Midden-Oosten zou terugtrekken, staat nu mogelijk zelf aan het begin van een nieuw bloedvergieten.

De Iraanse ayatollah Ali Khamenei, die de afgelopen jaren steeds agressiever en redelijk straffeloos de Iraanse invloedssfeer wist uit te breiden, is nu onverwacht toch tegen een Amerikaanse muur aangelopen – waarna de vraag is hoe ver hij terug stuitert.

Raketaanval op Iraanse milities

De escalatie begon afgelopen zondag met een raketaanval van de aan Iran gelieerde militie Kaitab Hezbollah op een Amerikaans-Iraakse basis bij Kirkoek, waarbij een Amerikaanse defensie-huurling om het leven kwam.

De aanval was een zoveelste aan Iran toegeschreven speldenprik, na aanvallen op tankers in de Perzische Golf, raketaanvallen op Saudi-Arabië door Houthi’s vanuit Jemen, een raketaanval vanuit (waarschijnlijk) Irak op een Saudische olieraffinaderij, en het neerhalen van een Amerikaanse drone. De spanningen tussen de VS en Iran zijn opgelopen sinds de Amerikanen zich vorig jaar terugtrokken uit het internationale nucleaire akkoord met Iran, en sancties oplegden aan honderden Iraanse functionarissen.

Een Amerikaanse vergelding voor het neerhalen van de drone werd op het laatste moment door Trump afgeblazen.

Zondag reageerden de Amerikanen wel, en bombardeerden commandocentra en wapenopslagplaatsen van Kaitab Hezbollah, waarbij zeker 25 doden vielen. Als reactie daarop vielen militieleden het terrein van de Amerikaanse ambassade in Bagdad aan. Als reactie daarop hebben de Amerikanen nu de twee hoogste commandanten van die milities met een raketaanval met een Reaper-drone gedood.

De twee waren net in Bagdad geland, en reden in een auto weg van het vliegveld.

Eén van de machtigste mannen van Iran

Een van hen was generaal-majoor Qassem Soleimani, veteraan van de Irak-Iran-oorlog uit de jaren tachtig en een van de machtigste mannen van Iran. Hij was leider van het Quds Force, de buitenlandse tak van de Iraanse Revolutionaire Garde. In die hoedanigheid was hij sinds 1998 verantwoordelijk voor inlichtingenwerk en militaire assistentie aan buitenlandse groeperingen zoals de Palestijnse Hamas, Hezbollah in Libanon, sjiitische milities in Iran, maar ook aan het regime van Bashir al-Assad, tijdens de Syrische burgeroorlog.

Soleimani was een held in conservatieve kringen in Teheran, en werd zelfs gezien als mogelijke opvolger van Khamenei. De Amerikanen houden hem verantwoordelijk voor honderden Amerikaanse doden tijdens de sektarische burgeroorlog in Irak, na de Amerikaanse invasie.

Het andere prominente slachtoffer donderdagnacht was Aboe Mahdi al-Muhandis, de leider van de sjiitische milities in Irak, waaronder Kaitab Hezbollah. Bij de aanval kwamen nog zeker vier anderen om het leven.

Volgens andere berichten hebben Amerikaanse militairen ook twee militieleden gearresteerd die eerder deze week de aanval op de ambassade leidden.

‘Defensieve’ actie

Het Pentagon benadrukte in een verklaring dat de aanval een “defensieve” actie was. “Generaal Soleimani was bezig met plannen om Amerikaanse diplomaten en militairen in Irak en de rest van de regio aan te vallen. Generaal Soleimani en zijn Quds Force waren verantwoordelijk voor de dood van honderden Amerikaanse militairen en hun bondgenoten. (…) Deze aanval was bedoeld om toekomstige Iraanse aanvallen af te schrikken.”

Eerder deze week zeiden hoge Amerikaanse regeringsmedewerkers in een anonieme briefing al “geen onderscheid meer te maken tussen het Iraanse regime en de groeperingen die zij steunen”.

De aanval werd in conservatief Amerika met gejuich ontvangen. Op het regeringsgezinde Fox News werd de “geoliede machine” geprezen die de aanval had uitgevoerd. Ook viel veelvuldig het woord “Benghazi”, om een patriottisch contrast te schetsen met de aanval op de Amerikaanse ambassade in Libië in 2012. Daarbij vielen vier Amerikaanse doden, waarvoor de Republikeinen graag Hillary Clinton, destijds minister van Buitenlandse Zaken, de schuld geven (ook al hadden de Republikeinen zelf het budget voor de bescherming van ambassades uitgehold).

Trump zelf twitterde simpelweg een grote Amerikaanse vlag.

Oppositiepolitici wezen erop dat Soleimani weliswaar een vijand van Amerika was, maar dat de eliminatie van een hoge buitenlandse functionaris onvoorspelbare gevolgen kan hebben. “Heeft Amerika zojuist, zonder parlementaire toestemming, de op één na belangrijkste persoon in Iran vermoord, en daarbij mogelijk een massale regionale oorlog geïnstigeerd?”, vroeg de Democratische senator Chris Murphy zich af.

Ook suggereerden critici van Trump dat hij met de aanval misschien de aandacht wil afleiden van zijn impeachment en de nog steeds doorsijpelende nieuwe bewijzen van zijn machtsmisbruik. Dat die tactiek hem niet vreemd is blijkt uit een tweet die hij zeven jaar geleden zelf verstuurde. “Nu Obama’s populariteitscijfers zo kelderen zal hij wel een aanval op Libië of Iran gaan lanceren. Hij is wanhopig.”

In Bagdad, waar de afgelopen maanden hard is geprotesteerd tegen de groeiende Iraanse infiltratie in de economie, het veiligheidsapparaat en politiek van het land, gingen mensen de straat op, zwaaiend met een grote Iraakse vlag.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Javad Zarif, noemde de aanval een “extreem gevaarlijke en domme escalatie”.