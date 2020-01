Exclusief voor abonnees Analyse: VS treffen Iran in het hart, chaos in Midden-Oosten belandt in nieuwe fase Michael Persson

03 januari 2020

09u36

Bron: de Volkskrant 0 Pas over een tijdje (weken? maanden? jaren?) zullen we weten wie zijn hand het meest heeft overspeeld, maar door de Amerikaanse aanval waarbij de Iraanse generaal Qassem Soleimani is omgekomen , lijkt het erop dat zowel de Amerikaanse als de Iraanse leiders in een situatie terecht zijn gekomen waarvan ze de gevolgen niet kunnen overzien.

Met de Amerikaanse aanslag, donderdagnacht, op de twee Iraniërs die de militaire expansiedrift van hun land via buitenlandse milities vormgaven, lijkt de chaos in het Midden-Oosten in een nieuwe fase te zijn beland. Twee jarenlange bondgenoten in de strijd tegen Islamitische Staat hebben nu eindelijk elkaar weer als vijand gevonden.

