Analyse van onze terreurexpert: “Wat bij de aanslag in Straatsburg het meest verontrust, is dat de dader met een vuurwapen heeft toegeslagen”

Guy Van Vlierden

12 december 2018

10u46

Europa wordt maar weer eens met de neus op de feiten gedrukt. Het is niet omdat de Islamitische Staat grotendeels is opgerold in Irak en Syrië, dat de terroristische dreiging hier bij ons verdwenen is. En wat bij de aanslag in Straatsburg het meest verontrust, is dat de dader met een vuurwapen heeft toegeslagen.