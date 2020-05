Exclusief voor abonnees

ANALYSE. Terwijl Macron de mond vol had over de wereld van morgen, werd hij overvallen door de realiteit van vandaag

Daan Kool

11 mei 2020

15u15

Bron: de Volkskrant

Hij is misschien een beetje te veel ‘le French Obama’: populair in het buitenland, maar in eigen land niet zo. Frankrijk heeft onder leiding van Macron de coronacrisis goed doorstaan, maar de president blijft toch een beetje te veel de filosoof die graag over de toekomst praat, terwijl het heden maar langzaam tot hem doordringt, zo blijkt uit deze analyse van de Nederlandse krant De Volkskrant.