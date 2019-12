Exclusief voor abonnees ANALYSE. Ook België kan lessen trekken uit aanslag in Londen: "Hou terroristen langer vast” Guy Van Vlierden

01 december 2019

20u10 14 De aanslag in Londen leert hoe gevaarlijk het is om terroristen veel te vroeg weer los te laten. Dat is een probleem waar ook België mee kampt. Syriëstrijders komen hier weg met de helft van de straf die de wet voor hen voorziet — en dat maakt de weerstand tegen hun terugkeer er alleen maar groter op.

Het is altijd makkelijk om achteraf conclusies te trekken. Maar toen Usman Khan op 20 december 2018 uit de gevangenis mocht vertrekken, stond eigenlijk al in de sterren geschreven dat het fout zou gaan. Hij had toen exact de helft van zijn straf uitgezeten — terwijl hij die straf alleen maar beschouwde als een ‘accident de parcours’. Toen hij in 2010 een aanslag beraamde, vertelde hij immers aan zijn kompanen dat er drie mogelijke uitkomsten waren: “Een overwinning, waar we op hopen — ofwel de martelaarsdood — ofwel de gevangenis”.

