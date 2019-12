Exclusief voor abonnees

ANALYSE. Ook België kan lessen trekken uit aanslag in Londen: "Hou terroristen langer vast”

Guy Van Vlierden

01 december 2019

20u10

3

De aanslag in Londen leert hoe gevaarlijk het is om terroristen veel te vroeg weer los te laten. Dat is een probleem waar ook België mee kampt. Syriëstrijders komen hier weg met de helft van de straf die de wet voor hen voorziet — en dat maakt de weerstand tegen hun terugkeer er alleen maar groter op.