ANALYSE. Greet De Keyser: “Kiezer is niet veel wijzer geworden” IB

30 september 2020

05u54

Bron: eigen berichtgeving 0 Onze expert Greet De Keyser volgde ter plaatse het eerste debat tussen president Donald Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden in Cleveland, Ohio. “Het vuurwerk dat we vooraf verwachtten is gekomen, maar heeft ervoor gezorgd dat het een over en weer geroep was. Ik heb nog nooit zo’n chaotisch debat gezien en dit is de zesde verkiezing die ik in de VS volg.”

“Ik had het bij momenten echt met de moderator, Fox-presentator Chris Wallace, te doen. Hij heeft het zeer goed gedaan, maar hij had een klas met stoute kinderen voor zich”, zegt De Keyser over het chaotisch verlopen debat, waarbij beide kandidaten elkaar vrijwel continu onderbraken. “Alle mogelijke scheldwoorden zijn over en weer gegaan - zowel van Trump als van Bidens kant: clown, leugenaar, socialist, dommerik, noem maar op...”

Door het gebits over en weer is het niet veel over de inhoud kunnen gaan, zegt De Keyser. “De kiezer is maar beetje wijzer geworden. Over de meeste onderwerpen beschuldigden Trump en Biden elkaar vooral. Wat beide kandidaten beter zouden willen doen, is niet erg duidelijk geworden. Nu verweten ze elkaar vooral het niet goed gedaan te hebben en het niet goed te zullen willen doen. Ik denk dat de Amerikanen nu weinig meer weten dan voordien."

“Het is een vuurwerk geweest, waarbij velen grote ogen getrokken hebben en zich meermaals zullen afgevraagd hebben of dit nu twee staatsleiders zijn. Beide kandidaten staan echt zo lijnrecht tegenover elkaar, daarmee is dit debat wellicht symbolisch voor de sfeer hier in het land. Er is niets gemeenschappelijks tussen deze twee kandidaten te vinden.”

Over een winnaar wil De Keyser zich direct na het debat nog niet meteen uitspreken. “Trump was de meest energieke en agressieve, Biden kwam vaak twijfelend over en versprak zich vaak - daar zullen we morgen veel over horen. Trump overdreef veel en vertelde meerdere onwaarheden", besluit De Keyser. “Biden kon soms niet tegen president Trump op, maar gaf meer overdachte antwoorden, en wilde steeds terugkomen op wat meer inhoud, al liet hij heel wat kansen liggen.”

Bekijk ook: “Nooit was een televisiedebat zo beveiligd”.

