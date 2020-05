Exclusief voor abonnees ANALYSE. Geen land in Europa doet het zo goed als Duitsland: wat is het geheim achter het succes van de ‘corona-weltmeister’? Sterre Lindhout in Duitsland Bron: de Volkskrant

17 mei 2020

17u48 11 De Bundesliga in Duitsland is opnieuw begonnen. Wie geen zin heeft om voetbal op tv te kijken, kan ook gerust wat gaan eten in een restaurant. Geen land in Europa pakt de coronacrisis zo voortvarend aan als Duitsland. Wat is de reden van dit succes? Een analyse door Sterre Lindhout, Duitsland-correspondente van de Volkskrant.

Ik had niet gedacht dat ik dit nog eens zou zeggen’, zei een Duitse vriendin deze week tijdens een wandeling in de bossen rond Berlijn. “Maar wat ben ik blij dat ik Duits ben, in deze tijd.” Mijn vriendin is halverwege de zestig, in de communistische DDR geboren, en normaal gesproken levert ze bij dit soort wandelingen vlammende kritiek op de regering. Maar door het coronavirus telt ze haar zegeningen. Ze zou Angela Merkel niet willen inruilen, zegt ze, en het Duitse zorgsysteem evenmin.

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen