Amy's leven werd door haar notenallergie een hel, na vijf jaar ziekenhuis kan ze naar haar ouders mvdb

08 maart 2019

18u56

Bron: BBC - Daily Mail - Birmingham Mail 0 Een Britse tv-producer die in 2014 op citytrip door een notenallergie hersenbeschadiging opliep en verlamd raakte, is na vijf jaar behandeling terug thuis in haar ouderlijke woning.

Amy May Shead (31) kreeg een zogenoemde anafylactische shock, een zeer felle allergische reactie, toen ze in een restaurant in de Hongaarse hoofdstad Boedapast één hapje kippenvlees met rijst at. De vrouw was in haar jeugd en studententijd steeds erg zorgvuldig met haar notenallergie omgesprongen. Ook in Boedapest: met een geplastificeerde kaart waarop in verschillende talen -waaronder het Hongaars- stond dat ze koste wat kost geen noten geserveerd mocht krijgen, ging ze langs in de keuken. Ze gaf tot drie keer toe te kennen allergisch te zijn, het mocht niet baten. In het eten moeten klaarblijkelijk toch noten hebben gezeten.

Hartstilstand

Na die ene hap werd Amy meteen zwaar onwel. Ze greep haar adrenaline-autoinjector, een injectiespuit waarmee ze zichzelf kan behandelen in geval van een anafylactische shock. De twee injectoren van het merk Epipen weigerden dienst. Het werd nog veel erger: de vrouw verloor het bewustzijn en liep een hartstilstand op.



In deze zes minuten liep ze door het zuurstoftekort permanente hersenbeschadiging op. De toegesnelde ambulanciers startten aan het terras de hartreanimatie op en brachten haar in allerijl naar het ziekenhuis. De spoedartsen gaven haar slechts dertig procent kans op overleven. Ze stabiliseerde na negentien dagen coma. De gedeeltelijk verlamd geraakte vrouw kan niet meer zien, bewegen en praten.

Amy werd overgevlogen naar Londen en verbleef bijna een jaar in het St. Thomas Hospital. Ze kon in maart 2015 worden overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis in de Londense wijk Putney. Nog een jaar later kwam ze terecht in een verzorgingstehuis in Brentwood ten noordoosten van Londen. De vrouw is daar de afgelopen drie jaar behandeld.

Hulporganisatie

Haar ouders, geconfronteerd met torenhoge ziekenhuisrekeningen, riepen een hulporganisatie in het leven om de behandeling mee te bekostigen. Het restaurant in Boedapest kon naar Hongaars recht niet aansprakelijk worden gesteld. Een schadevergoeding bleef dus uit. Haar familie riep luchtvaartmaatschappijen ook op om niet langer noten aan te bieden op vluchten.

De voormalige tv-producer is nu na vijf jaar behandeling terug thuis in haar ouderlijke woning in de plaats Westcliff-on-Sea in zuidoostelijk Engeland. Amy gaat wonen in een aangepaste aanbouw aan het huis. De aan een rolstoel gekluisterde vrouw heeft de klok rond verpleging nodig. Haar ouders hebben hun leven gewijd aan de verzorging van hun dochter, maar zijn doodop. De naar Amy genoemde hulporganisatie zamelt geld in om de intensieve kinesitherapie en spraaktherapie te financieren.