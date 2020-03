Amy Klobuchar gooit handdoek in de ring voor Democratische voorverkiezing TMA HAA

02 maart 2020

19u48

Bron: Belga 0 Amy Klobuchar doet niet langer een gooi naar het presidentschap. Dat melden Amerikaanse media. De Democratische senator voor Minnesota had in de eerste vier voorverkiezingen maar zeven afgevaardigden verzameld.

Medewerkers van het campagneteam van Klobuchar maakten haar vertrek bekend. Zij zegt nu voormalig vicepresident Joe Biden te steunen in zijn poging de Democratische nominatie binnen te halen.



In de nacht van zondag op maandag stapte ook al Pete Buttigieg uit de race. Aan Democratische kant blijven nu nog vijf kandidaten over, onder wie Bernie Sanders, Joe Biden, Michael Bloomberg en Elizabeth Warren.



Dadelijk meer.