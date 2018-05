Amy en Pebbles moesten trouwen toen ze minderjarig waren, nu getuigen ze hoe sekteleider hun leven verwoestte TTR

31 mei 2018

17u36

Bron: Fox News, Daily Mail, People Magazine 0 De dag waarop - de toen minderjarige meisjes - Amy Eddy (34) en Pebbles Rodriguez (32) moesten trouwen met de evangelische sekteleider Bernie Hoffman, alias Tony Alamo, zullen ze nooit vergeten. Tot zijn arrestatie in 2008 misbruikte Alamo jarenlang verschillende minderjarigen. Vorig jaar stierf de 82-jarige dader in de gevangenis van de Amerikaanse staat Arkansas, nu getuigen beide slachtoffers over hun gruwelijk verleden.

De moeder van Rodriguez kampte met financiële problemen, waardoor ze haar huis in New York achterliet en samen met haar minderjarige dochter introk bij Tony Alamo. Niet veel later werd Rodriguez door haar moeder uitgehuwelijkt aan de vijftig jaar oudere sekteleider.“De enige man met wie jij ooit zal trouwen heet Tony Alamo", zei de moeder van Rodriguez aan het minderjarige meisje.

“Ik weet niet exact waarom Tony mij uitkoos als bruid”, getuigt het intussen 32-jarige slachtoffer. “Ik zag er extreem jong uit voor mijn leeftijd. Volgens mij hield hij ervan dat ik er als een klein meisje uitzag", klinkt het. Er waren ook andere vrouwen en kinderen in het huis van Alamo. Rodriguez raakte bevriend met de 9-jarige Amy Eddy, die op dat moment nooit een ander leven had gekend buiten de muren van de gesloten gemeenschap.



Misbruik

Hoewel Eddy haar lippen stijf op elkaar moest houden, vertrouwde ze haar beste vriendin Rodriguez een groot geheim toe. “Toen ze te horen kreeg dat ik met Alamo moest trouwen, nam ze me in vertrouwen. Ze vertelde dat ook zij getrouwd was met hem, maar dat ze het aan niemand mocht vertellen”, aldus Rodriguez. “Ik was compleet in shock. Het was allemaal heel overweldigend.” (Lees verder onder de foto.)

Nadat ze getrouwd waren, werden de minderjarige meisjes meermaals verkracht door Tony Alamo, die foto’s nam van de gruwelijke feiten. De sekteleider noemde hen meermaals “hoeren”. Rodriguez getuigde dat ze op 8-jarige leeftijd niet wist wat dat woord betekende, maar dat Alamo haar verzekerde dat dat “iets goeds was”. Pas later ontdekte ze wat dat woord écht betekende.

“We kregen meppen als we te laat kwamen voor het ontbijt of als we zonder zijn toestemming naar muziek luisterden”, getuigen beide slachtoffers. Daarnaast maakte hij de meisjes wijs dat ze "nooit in de hemel zouden komen als ze geen seks met hem hadden".

Hollywood

Samen met zijn vrouw Susan richtte Alamo eind jaren zestig de evangelische sekte op. Na haar dood, in 1982, trouwde hij met verschillende minderjarigen. Volgens The Los Angeles Times was Alamo ooit een predikant die rondtrok op straat en uitgroeide tot een bekende ontwerper in Hollywood. Zo ontwierp hij kledij voor grote sterren als Michael Jackson, Elvis Presley en verschillende countryzangers. (Lees verder onder de foto.)

Uiteindelijk werd Alamo in 2008 gearresteerd vanwege zijn polygame huwelijken met minderjarige meisjes, maar de dader bleef ontkennen. Volgens hem bestonden de getuigenissen van de slachtoffers “alleen maar uit leugens”. Maar daar dacht de rechter anders over. De predikant werd veroordeeld tot 175 jaar cel voor tien aanklachten van seksueel misbruik van minderjarigen. Daarnaast moest hij de slachtoffers 250.000 dollar betalen.

Na zijn arrestatie bleven slachtoffers Rodriguez en Eddy hartsvriendinnen. De vrouwen startten een nieuw leven, maar het verleden heeft diepe sporen nagelaten. Ze kampen met paniekaanvallen en leven voortdurend in angst. “Ik heb vaak nachtmerries”, vertelt Rodriguez. Ook Eddy heeft angstaanvallen, die ze moeilijk onder controle kan krijgen. “Sommige dagen gaat het slechter dan andere”, klinkt het.