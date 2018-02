Amy (28) deelt foto’s vanop sterfbed om anderen te waarschuwen voor gevaar darmkanker Koen Van De Sype

07 februari 2018

13u05

Bron: Facebook, Daily Mail 133 “Ik ben klaar om te gaan. Ik hoop dat het snel gaat.” Dat schreef de Britse Amy Redhead (28) een week geleden op Facebook. Ze postte ook een foto van zichzelf op haar sterfbed. Vier maanden geleden was ze nog een gezonde jonge vrouw. Tot de diagnose kwam dat ze darmkanker had.

Ze had al een tijdje last van buikpijn, maar het was pas toen ze zelf een knobbeltje voelde ter hoogte van haar maag dat er foto’s werden genomen ook te kijken wat er aan de hand was. Toen ze 11 jaar was hadden dokters vastgesteld dat ze aan de ziekte van Crohn leed, een chronische ontsteking van de darmen. En ze hadden haar gewaarschuwd dat ze een hoger risico had op darmkanker.

Fitness

“Amy was in goede gezondheid en ging regelmatig naar de fitness tot enkele weken voor de diagnose”, vertelt haar zus Emily (22). “We weten niet of ze eerst dacht dat het gewoon haar darmaandoening was die weer opspeelde.” De testresultaten waren echter onverbiddelijk: ze had een agressieve vorm van darmkanker en die bleek al uitgezaaid naar haar lever. Ze kreeg bovendien te horen dat ze terminaal was. (lees hieronder verder)

De jonge vrouw uit Catshill kon wel nog chemotherapie krijgen om haar leven te verlengen, maar dat weigerde ze omdat ze zich in haar laatste weken nog zo goed wilde voelen als maar mogelijk was. Zelfs als dat zou betekenen dat ze dan minder lang zou leven. Ze besloot ook om haar strijd vast te leggen op sociale media - met foto’s en video’s - en dat om andere te waarschuwen voor de gevaren van darmkanker. Intussen is dat echter niet meer mogelijk.

Op 27 januari postte ze op Facebook dat ze graag nog een laatste video had opgenomen, maar dat ze er mentaal de kracht niet meer voor had. “Een week geleden is de pijn in mijn darmen zo erg geworden dat ik niet meer kon rechtstaan en lopen”, schrijft ze. “Ik lig op geen enkele manier nog comfortabel en ik moet nu de klok rond pijnstillers nemen. Dit kan je niet meer vechten noemen. Dit kan je niet meer léven noemen. Dit is bestáán. En het is vreugdeloos.” (lees hieronder verder)

“Ik ben mijn bed nu al 48 uur niet meer uit geweest en heb beslist om alle medicatie stop te zetten, op de pijnstilling na”, gaat ze verder. “In de hoop dat het dan vlugger gaat. De jongste vier maanden heb ik nog alles uit het leven gehaald wat ik kon, maar nu ben ik klaar om te gaan. Met zo veel mogelijk zelfbeschikking en waardigheid. Ik hoop dat het snel gaat. Geen enkele moeder verdient het om haar dochter te horen zeggen dat ze liever dood was of elke dag onvoorstelbare pijn te zien lijden. Ik wil voor haar en mijn zus evenzeer als voor mij dat het lijden zo snel mogelijk stopt. Het is een troost dat ik nog zo veel mensen heb kunnen inspireren met mijn boodschap.”

Pijnstillers

Twee dagen later liet ze weten dat ze naar een palliatieve afdeling was gebracht. Daar brengt ze de meeste tijd slapend door of versuft door de pijnstillers. Praten is zo goed als onmogelijk, omdat ze het moeilijk heeft met ademhalen. Maar haar familie zet haar sensibiliseringswerk intussen verder. “Nu ze het zelf niet meer kan, doen wij het voor haar”, aldus zus Emily. (lees hieronder verder)

“Ook wij hebben de foto’s uit het ziekenhuis gedeeld om het effect te tonen dat darmkanker op het lichaam kan hebben. Wees altijd alert op ongewone dingen aan je lichaam. En als je de ziekte van Crohn hebt, sla dan zeker geen controle over. Laat een ongewone pijn meteen checken, want het kan je leven redden. We zijn trots op hoe Amy de jongste maanden heeft gevochten. Ze is zo dapper geweest, maar heeft ons gezegd dat ze nu wil sterven zodat de pijn ophoudt.”

Amy heeft ook zelf haar begrafenis uitgetekend en een doos gemaakt met herinneringen voor als ze er niet meer zal zijn. Daar kan haar familie later troost in vinden.