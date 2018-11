Amsterdamse raad wil af van beroemde letters 'I amsterdam' Redactie

09 november 2018

00u32

Ondanks alle ophef over het weghalen van de beroemde letters 'I amsterdam' heeft een meerderheid van de Amsterdamse gemeenteraad toch ingestemd met dit voorstel. GroenLinks diende eerder een motie in over het verwijderen van de slogan op het Museumplein, omdat de letters volgens de partij teveel staan voor individualisme.

De slogan in rood en wit, ruim 2 meter hoog en 23 meter breed, is bij toeristen populair als foto-object. Het voorstel viel niet bij iedereen goed en de gemeenteraad stemde er dan ook niet unaniem mee in. VVD, Forum voor Democratie, Partij voor de Dieren, Partij van de Ouderen en DENK waren tegen.

De letters staan ook nog op andere plekken. In de motie staat dat die alleen nog beperkt mogen worden ingezet.

Vakantieverhuur verbieden

De gemeenteraad stemde eveneens in met het voorstel om te onderzoeken of de vakantieverhuur in delen van Amsterdam verboden kan worden. Het college gaat uitzoeken of zo'n verbod juridisch mogelijk is. Drie buurten waarvoor het verbod zou kunnen gaan gelden zijn de Wallen, Kinkerbuurt en Haarlemmerbuurt, waar de toeloop van toeristen voor overlast zorgt.