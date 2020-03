Amsterdamse politie pakt winkeldieven die voor eerste keer stelen niet meer op, meteen 181 euro boete YV

05 maart 2020

10u43

Bron: ANP 0 Winkeldieven die voor het eerst de fout in gaan, worden in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam niet meer automatisch aangehouden en vervolgd. Personen die voor het eerst iets stelen, krijgen voortaan, als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen, direct een soort boete opgelegd van 181 euro. Dat bedrag moeten ze betalen aan de gedupeerde ondernemer.

Met de nieuwe maatregel willen de politie en het Openbaar Ministerie meer capaciteit vrijmaken voor andere zaken. “De tijd van de afhandeling staat veelal niet in verhouding tot het delict en de schade”, zegt Toine van Loenhout, districtschef bij de politie Amsterdam aan persbureau ANP. “Politiemensen zijn gemiddeld zes tot acht uren bezig met de administratieve afhandelingen. Daardoor zijn steeds minder politiemensen beschikbaar voor het afhandelen van andere ernstige misdrijven met een hogere prioriteit, zoals straatroven, geweld, stalking of fraude.”

“De ondernemer krijgt de schade vergoed die de diefstal met zich meebrengt, de minderjarige dader wordt niet in het jeugdstrafrecht getrokken en de politie kan zich richten op meer ernstige delicten”, aldus officier van justitie Frank van Dijk.

Eerste diefstal en zonder geweld

De nieuwe aanpak voorkomt dat minderjarigen die voor het eerst iets stelen enkele uren in een politiecel moeten doorbrengen. Voorwaarde voor deze maatregel is wel dat de winkeldief niet eerder is aangehouden voor een dergelijk misdrijf, er geen geweld is gebruikt bij de diefstal, er is meegewerkt na de aanhouding en het gestolen goed een geringe waarde heeft. De politie komt nog wel langs om vast te stellen of er aan deze criteria wordt voldaan.

Een proef met deze aanpak bleek al succesvol en wees uit dat de schadeclaim vaak snel werd betaald en de winkeldief dit beschouwde als een “duidelijke tik op de vingers”.