Amsterdamse misdaadjournalist ondergedoken na bedreigingen uit criminele milieu MVDB

16u14

Bron: ANP 1 ANP Paul Vugts schrijft voor de Amsterdamse Persgroep-krant Het Parool. Misdaadjournalist Paul Vugts van onze Amsterdamse collega's van Het Parool verblijft sinds vorige week op een geheime locatie, op zeer dringend advies van de Nederlandse autoriteiten.

Hij is volgens Het Parool ondergedoken omdat er "concrete en gedetailleerde informatie over dreiging vanuit het criminele milieu" is vanwege Vugts' publicaties in Het Parool en zijn recentste boek Afrekeningen - De onderwereldoorlog op straat en in de rechtszaal. Rond hem zijn verscheidene beveiligingsmaatregelen genomen. Het Openbaar Ministerie in Amsterdam bevestigt dat de journalist niet in zijn eigen woning zit.

"We nemen de dreiging hoog op. Het speelt al een tijdje. We hebben passende maatregelen genomen en onderzoeken waar de dreiging vandaan komt", is alles wat een woordvoerder erover wil zeggen. Vugts geldt als zeer goed ingeformeerd in dossiers over zware criminaliteit en liquidaties. In Afrekeningen behandelt hij de grootste liquidatiezaken in het Amsterdams-Marokkaanse criminele milieu.

Dat de zogenoemde Mocro-maffia springlevend is, bewijst de verijdelde helikopterontsnapping van vorige woensdag in Nederlands Limburg. Bedoeling was toen om een helikopter te kapen om gedetineerde Benaouf A. te bevrijden uit de gevangenis van Roermond. Die zit zijn straf uit als mededader van de liquidatie aan het hotel Crowne Plaza in Antwerpen op 18 oktober 2012 waarbij de Amsterdamse Marokkaan Najib Bouhbouh (34) om het leven kwam. De mislukte helikopterkaping leidde tot een achtervolging waarbij een vluchtende verdachte in het Nederlandse Roosteren nabij Maaseik door de politie werd doodgeschoten. Benaouf A. is inmiddels overgebracht naar de extra beveiligde strafinrichting in Vught (Noord-Brabant).

