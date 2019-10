Amsterdam wil kinderen gratis met openbaar vervoer laten reizen op woensdagmiddag en in weekend KVDS

02 oktober 2019

16u35

Bron: Belga 0 Als het aan het Amsterdamse stadsbestuur ligt, mogen kinderen tot en met 11 jaar binnenkort gratis (mee)reizen met het openbaar vervoer op woensdagmiddag en in het weekend. Dat staat in de Agenda Amsterdam Autoluw die het stadsbestuur heeft gepresenteerd.

In het voorstel zijn 27 maatregelen opgenomen om meer ruimte te maken voor fietsers, voetgangers en spelende kinderen en het terugdringen van autogebruik.

Nachtmetro

Er komt ook een proef met een nachtmetro in het weekend en de P+R-terreinen aan de randen van de stad worden uitgebreid. Ook worden deelauto's en -fietsen beter beschikbaar. Doorgaand verkeer dat niet in Amsterdam hoeft te zijn, wordt zo veel mogelijk naar de wegen rondom de stad gedirigeerd.





"Een autoluwe stad bereik je in de eerste plaats door mensen aantrekkelijke alternatieven te bieden voor hun auto. Daarom investeren we met deze agenda flink in het openbaar vervoer", zegt schepen van Verkeer Sharon Dijksma.

De agenda is tot stand gekomen door gesprekken met bewoners, ondernemers, forenzen en experts. Het gaat om een conceptversie waar de stadsdelen nog over moeten adviseren. De definitieve versie komt waarschijnlijk begin volgend jaar aan de orde in de gemeenteraad. De maatregelen zouden in 2021 moeten ingaan.