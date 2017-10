Amsterdam mag bierfiets weren uit centrum AJA

Bron: Belga, AD 0 EPA Illustratiefoto: Duitse voetbalfans genieten een 'fietstocht' met hun bierfiets Amsterdam mag vanaf morgen bierfietsen weren uit de binnenstad. Het besluit dat wijlen burgemeester Eberhard van der Laan daarover had genomen, is op juiste wijze tot stand gekomen en voldoende gemotiveerd. Dat heeft de rechtbank in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam vandaag beslist.

Vier exploitanten hadden het gebiedsverbod aangevochten. Veel exploitanten zijn gevestigd in de binnenstad, maar dat zou tot verboden gebied worden verklaard. Zo zouden ze de plekken waar ze wel mochten rijden niet meer bereiken.

Ze vonden het verbod te drastisch en niet voldoende onderbouwd. Ook meenden ze dat het besluit in strijd was met hogere regels en dat de burgemeester dit niet op eigen houtje had mogen besluiten, maar ook de wethouders erin had moeten betrekken.

Het verbod komt er nu toch. De rechtbank gaf de exploitanten op beide punten ongelijk. De burgemeester heeft, volgens de rechtbank, alles nader toegelicht. De overlast van fietsen, waaronder geschreeuw, openbare dronkenschap en wildplassen concentreert zich vooral in het drukke gedeelte van de stad en raakt zo ook de openbare orde. Het zou ook opstoppingen veroorzaken omdat de fiets een traag en log vervoersmiddel is.