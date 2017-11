Amsterdam introduceert volledig nieuwe Piet en die ziet er zo uit EP

21u57

Bron: ANP 1648 ANP In Amsterdam zijn de ontwerpen van de nieuwe pietenpakken gebaseerd op Spaanse edellieden uit de 16e eeuw. De bijna 400 pieten krijgen bij de Amsterdamse sinterklaasintocht een compleet nieuw uiterlijk. Met nieuwe felgekleurde pakken en pruiken van halflang, donkerbruin golvend haar, krijgen de pieten het uiterlijk van Spaanse edellieden uit de zestiende eeuw.

Wat schmink betreft houdt Amsterdam het bij roetvegen. De nieuwe kledij en de schmink moeten het uiterlijk van de piet zo neutraal mogelijk houden. Volgens de organisatie is de traditionele piet voorbij en is met de nieuwe piet de zwartepietendiscussie voor de stad beëindigd. Hun uitgangspunt is om het sinterklaasfeest "op een voor een ieder acceptabele wijze te vieren".

Uiteindelijk zijn zes ontwerpen gekozen. Tijdens de sinterklaasintocht zullen de traditionele schoorsteenpieten, dj-pieten, paardenpieten, postpieten, en commandantenpieten door Amsterdam paraderen.

Tot dit jaar werden de pietenpakken in Amsterdam altijd gehuurd. Nu is er gekozen om een eenmalige investering te doen. Ineke van Berge, de gepensioneerde hoofdcoupeuse van modeontwerper Frank Govers en hoofdpiet (tevens theatermaker) Midas Meester zijn al twee jaar bezig met het nieuwe ontwerp. Tientallen schilderijen, etsen en tekeningen zijn uitgebreid bestudeerd om een idee te krijgen van hoe een pietenpak en pietenpruik eruit moeten komen te zien.

Vorig jaar begon Amsterdam al met alleen schoorsteenpieten met roetvegen, dit jaar is het gehele uiterlijk vernieuwd.

ANP Een schoorsteenpiet in een nieuwe outfit.

ANP