Amsterdam geeft leerkrachten voorrang om huis te kopen

27 juni 2018

13u52

Bron: ANP 7 Honderd nieuw op te leveren woningen in Amsterdam gaan dit jaar naar jonge, startende leerkrachten die lesgeven op een basisschool of middelbare school in de stad. Dat heeft het college van B en W besloten.

Het is een proef die moet uitwijzen of het met voorrang toewijzen van woningen leidt tot het aantrekken of behouden van leraren. Amsterdam kampt met een groeiend lerarentekort, waarbij het voor jonge leraren in de hoofdstad extra moeilijk is om aan betaalbare woonruimte te komen. Daarom kiezen ze vaker voor een job elders.

Aan de proef werken vijf Amsterdamse woningcorporaties mee. De leerkrachten, die tussen 18 en 27 jaar oud moeten zijn en niet meer mogen verdienen dan ruim 36.000 euro bruto, krijgen een woning in nieuwe wooncomplexen voor jongeren en statushouders. Ze mogen daar vijf jaar blijven wonen. Daarna hebben ze genoeg inschrijfduur of voldoende salarisstijging om door te stromen naar middeldure huur.