Amsterdam gaat nieuwsredacties extra beveiligen na aanslag op Nederlandse krant De Telegraaf

26 juni 2018

17u07

Bron: AD.nl, ANP 0 Naar aanleiding van de aanslag bij de Nederlandse krant De Telegraaf deze nacht heeft Amsterdam besloten vijf redacties in de Nederlandse hoofdstad extra te beveiligen. Zo houdt de politie "zichtbaar toezicht" en komt er cameratoezicht. Het gaat om de gebouwen waarin de redacties van De Telegraaf, Panorama, Nieuwe Revu, AT5, Het Parool, de Volkskrant, Trouw en NRC zijn gehuisvest.

Los van het extra toezicht wordt de beveiliging van de gebouwen tegen het licht gehouden. "Tijdens een onderzoek wordt met specialisten gekeken naar eenvoudige maatregelen om het gebouw zo veilig mogelijk te maken", meldt de gemeente Amsterdam.

Maatregelen worden toegespitst op redacties in Amsterdam die regelmatig berichten over de georganiseerde misdaad. Het is nog niet duidelijk wie de daders zijn, maar mogelijk is er een verband met recente publicaties. "Hoewel er geen concrete informatie is dat er opnieuw een incident plaats zal vinden, kan niets worden uitgesloten", schrijft de gemeente in een persbericht. "De burgemeester, hoofdofficier van justitie en de eenheidschef zijn zeer geschokt door de gebeurtenissen. Persvrijheid is een belangrijke steunpilaar voor de democratie."

Panoramazaak

De Nederlandse premier Mark Rutte vindt dat "tot op de bodem moet worden uitgezocht" wat er precies gebeurd is bij de aanslag op De Telegraaf. Daarbij moet onder meer worden bekeken of er een verband bestaat met "de Panoramazaak". Vorige week donderdagavond werd met een raketwerper geschoten op een pand in Amsterdam waar onder meer Pijper Media - de uitgever van tijdschriften als Nieuwe Revu, Panorama, Playboy en Grazia - is gevestigd.

"Klap in het gezicht"

Rutte noemt de aanslag met een bestelbusje op het pand van De Telegraaf "een klap in het gezicht van de vrije pers en de Nederlandse democratie''. Hij heeft de hoofdredacteur van de krant gesproken om "hem en zijn mensen sterkte'' te wensen. De vrije media zijn "een pijler onder de democratie", aldus de premier.