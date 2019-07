Amsterdam alert nadat pedoclub aankondigt te willen deelnemen aan Pride Redactie

27 juli 2019

15u45

Bron: AD.nl 8 Een pedoclub die zich ‘Kinderbevrijdingsfront’ noemt, wil gaan flyeren bij de Pride Walk en de Canal Parade, begin- en eindmanifestaties van de Pride-week in Amsterdam. De organisatie distantieert zich van de club en de politie is klaar om snel op te treden wanneer de orde wordt verstoord.



Onder de hashtag #PedoPride twittert de club dat ‘nepiofielen, pedofielen, hebefielen en efebofielen onderdeel dienen te zijn van Pride en welkom zijn binnen de gemeenschap. Dit jaar zijn wij aanwezig bij @amsterdampride’. De benamingen verwijzen naar kinderen van 0 tot puberleeftijd. Een zegsman van 'Kinderbevrijdingsfront' zegt dat hij met Pride heeft overlegd over ‘bescheiden deelname’, maar “we werden direct uitgemaakt voor criminelen, alleen om onze geaardheid”.

Een woordvoerder van Pride Amsterdam bevestigt dat de organisatie is benaderd, maar wil ‘geen woorden vuilmaken’ aan deze club: “Ze zijn geen onderdeel van Pride Amsterdam. Wij willen onze naam niet hiermee geassocieerd zien. Dit hoort niet bij ons.”

De woordvoerder van burgemeester Femke Halsema laat weten dat de gemeente alert is: “De gemeente is op de hoogte van de aangekondigde actie van deze persoon. Samen met het OM en de politie zitten we er bovenop. We houden de man scherp in de gaten en treden direct op bij dreigende ordeverstoringen of het plegen van strafbare feiten.”

Bezorgde burgers zijn een petitie aan Halsema gestart om de komst van Kinderbevrijdingsfront te verhinderen. Die is intussen ruim 2100 keer getekend.

Kinderen en jongeren, en degene die hen lief hebben: Nepiofielen, pedofielen, hebefielen en efebofielen, dienen onderdeel te zijn van Pride en welkom te zijn binnen de gemeenschap.

