Amper twee coronadoden in Nieuw-Zeeland: hoe valt dat succes te verklaren?

10 april 2020

22u37

Bron: CNN 1 De opmerkelijkste coronacijfers komen misschien wel uit Nieuw-Zeeland. Het aantal besmettingen is er vier dagen op rij gedaald, een resultaat waar de meeste landen voorlopig enkel maar van kunnen dromen. En pas vandaag is er een tweede dode gevallen, een negentiger dan nog met onderliggende gezondheidsklachten. Hoe valt dat eilandsucces te verklaren? Natuurlijk speelt de aparte geografische structuur een belangrijke rol. Premier Jacinda Ardern scoort echter ook met haar rigoureuze aanpak, zo werden mogelijke Covid-19-patiënten al heel vroeg in het proces getest.



Net geen vijf miljoen inwoners op een oppervlakte van 268.000 km²... Dan zit je natuurlijk niet zo op elkaar gepropt als de 11.476.279 Belgen, die het moeten stellen met amper 30.528 km². De gevolgen tijdens een coronacrisis zijn duidelijk: terwijl in ons land de kaap van drieduizend overlijdens overschreden werd, heeft Nieuw-Zeeland slechts twee doden te betreuren. “Het speelt zeker in ons voordeel dat we op een eiland zitten. Wij hebben bijvoorbeeld veel minder vliegverkeer dan andere landen”, zei Ardern daar zelf over.

Het aantal besmettingen daalde donderdag tot 29 en amper veertien patiënten liggen nog in het ziekenhuis. Hoopgevende cijfers, maar Ardern denkt er niet aan haar greep op het virus te lossen. Integendeel: elke Nieuw-Zeelander die nu nog het land binnenkomt, zal eerst twee weken in een speciale quarantaine-unit moeten doorbrengen. Beloven om die tijd thuis uit te zitten, volstaat niet meer.

“Dit blijft een marathon”

Ardern had tijdens een persconferentie een hoopvolle boodschap voor haar volk. “We zijn nu iets meer dan twee weken in lockdown. Jullie inzet bewijst dat ons plan werkt. Jullie hebben de beslissing genomen om elkaar te beschermen. En jullie hebben zo levens gered. Maar vergeet niet wat ik eerder zei: dit blijft een marathon.”

Nieuw-Zeeland heeft intussen al 51.165 tests uitgevoerd. Een heel groot cijfer, als u weet dat slechts 1.239 mensen daarvan effectief positief getest hebben. Ter vergelijking: België nadert dankzij een inhaalbeweging van de voorbije dagen de 100.000 testen, ruim een kwart bleek inderdaad besmet.

Al testen in januari

De Kiwi’s waren bovendien al beginnen testen op 22 januari. Het zou dan nog meer dan een maand duren vooraleer de eerste besmetting een feit was.

Op 14 maart legde het land een zelfquarantaine van twee weken op aan al wie het land binnenkwam. Op dat moment waren er nog altijd maar zes Covid-19-patiënten. Op 19 maart mochten buitenlanders Nieuw-Zeeland niet langer binnen, op 23 maart volgde de lockdown. De eerste dode zou pas op 29 maart vallen.

Meer jongeren

Een andere verklaring voor de milde dodentol is dat in Nieuw-Zeeland een groter aantal jongeren besmet raakte. Zoals geweten vormen zij niet de risicogroep. Het gaat dan vooral om inwoners die nog snel met het vliegtuig terugkeerden vooraleer de grenzen op slot gingen.

“We mogen de maatregelen zeker niet te snel terugschakelen, anders kunnen we dat als een boemerang in ons gezicht terugkrijgen. Heel wat Europese landen blijven maanden in lockdown, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje”, besluit Ardern.

